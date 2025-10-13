  • Megjelenítés
Bombát találtak Fejérben, egy fél falut lezártak
MTI
Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn a Fejér vármegyei Sárszentmihályon, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede az MTI-vel hétfőn.

Azt írták: a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásás során bukkantak a feltételezett robbanóeszközre.

Az érintett területet a rendőrség mintegy 100 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti. A kiürítés után kezdhetik meg a tűzszerészek a feltételezett robbanótestek azonosítását, majd a terület mentesítését.

