Csúcstechnológiás nagyberuházást jelentettek be Mosonmagyaróváron

Ma délután átadták a Nolato Magyarország Kft. mosonmagyaróvári kapacitásbővítő fejlesztését, mellyel párhuzamosan egy innovatív gyógyszer-önadagoló rendszer gyártásának elindítását is bejelentették. Az eseményen beszédet mondó Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy 2020 és 2024 között a svéd Nolato csoporthoz tartozó Nolato Magyarország Kft. gyártóterülete csaknem a duplájára bővült, a három új gyártócsarnok, a raktár és a karbantartó egység révén.
A modern eszközök, gyártósorok és innovatív technológiák alkalmazásával a higiéniai és egészségügyi műanyagtermékek gyártási kapacitása is jelentősen nőtt
- fűzte hozzá. Nagy István az új beruházásról azt mondta, hogy az innovatív gyógyszeradagoló rendszer gyártásához szükséges új, 8 000 négyzetméteres steril, laboratóriumi körülményeket biztosító tisztatéri technológiával működő gyártóüzem már 2022-ben elkészült, a kiszolgáló infrastruktúra és az IT-fejlesztések is szinte készen állnak, a szükséges gyártóberendezések beszerzése pedig éppen folyamatban van. A fröccsöntéssel és teljesen automatizált összeszereléssel készülő termékek gyártása magas szintű automatizációt igényel, amihez
a Nolato olyan fejlett technológiai megoldásokat alkalmaz, amelyekhez hasonló jelenleg még nincs Magyarországon
- mondta a miniszter. Hozzátette, hogy mindez azt jelenti, hogy a hagyományos gyártáshoz képest lényegesen magasabb hozzáadott érték előállítását teszik lehetővé a beruházással.
Az új beruházás mintegy 28 milliárd forintból valósul meg.
Meleg Norbert, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az orvostechnológiai és személyi higiéniához kapcsolódó komplex termékeket és alkatrészeket gyártó cég jelenleg mintegy tizenöt termékcsoportot gyárt, amelyeket Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában értékesítenek. A Nolato orvostechnológiai és személyi higiéniához kapcsolódó komplex termékeket és alkatrészeket gyárt, legnagyobb exportpiaca az Európai Unió.
A mosonmagyaróvári üzem a Nolato-csoport egyik legnagyobb termelőegysége a világon.
A Nolato 2000 óta van jelen Magyarországon és a 2010-es években már háromszor bővítette az üzemét. A vállalat az elmúlt években pénzügyileg sikeresen működött, 2024-ben pedig összesen 548 főt foglalkoztatott.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János
EU-s fizetése ötszörösét veszi fel az Ursula von der Leyen puccsolását beindító román képviselő
Az európai képviselők több mint negyedének van egyéb bevallott jövedelme, egy részüknél pedig súlyos összeférhetetlenségek is feltételezhetők.
Tombolni kezdett a légúti járvány Magyarországon: már több mint 200 ezren keresték fel az orvost – És ez még csak a kezdet!
Felfutás előtt a megbetegedések száma.
Váratlant húzott Trump, és ezzel majdnem borította a gázai béketárgyalásokat
Komoly diplomáciai botrány alakult ki az amerikai elnök lépése miatt.
Figyelmeztetés érkezett: komoly esés előtt állhat az amerikai tőzsde
10 százaléknál is nagyobb lehet a veszteség.
Debrecenben épít 400 lakást a magyar ingatlanfejlesztő
Ez az első fejlesztése itthon a fővároson kívül.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Az EU-ban Kínára borították az asztalt, miközben mindenki a Trump–Hszi-csörtére figyelt
Az Európai Unióban egy sokkal durvább csapást mértek Pekingre.
Új befektetési őrület tarol a tőzsdén – Ezek a részvények szárnyalnak, mutatjuk az okokat!
Erről nem érdemes lemaradni.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.