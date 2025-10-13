Csúcstechnológiás nagyberuházást jelentettek be Mosonmagyaróváron

Új csúcstechnológiás beruházást hirdetett meg a Nolato Magyarország Kft. Mosonmagyaróváron. A kapacitásbővítés mintegy 28 milliárd forint forrásból fog megvalósulni. A rendezvényen Nagy István agrárminiszter, a térség parlamenti képviselője is beszédet mondott.

Ma délután átadták a Nolato Magyarország Kft. mosonmagyaróvári kapacitásbővítő fejlesztését, mellyel párhuzamosan egy innovatív gyógyszer-önadagoló rendszer gyártásának elindítását is bejelentették. Az eseményen beszédet mondó Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy 2020 és 2024 között a svéd Nolato csoporthoz tartozó Nolato Magyarország Kft. gyártóterülete csaknem a duplájára bővült, a három új gyártócsarnok, a raktár és a karbantartó egység révén.

A modern eszközök, gyártósorok és innovatív technológiák alkalmazásával a higiéniai és egészségügyi műanyagtermékek gyártási kapacitása is jelentősen nőtt

- fűzte hozzá. Nagy István az új beruházásról azt mondta, hogy az innovatív gyógyszeradagoló rendszer gyártásához szükséges új, 8 000 négyzetméteres steril, laboratóriumi körülményeket biztosító tisztatéri technológiával működő gyártóüzem már 2022-ben elkészült, a kiszolgáló infrastruktúra és az IT-fejlesztések is szinte készen állnak, a szükséges gyártóberendezések beszerzése pedig éppen folyamatban van. A fröccsöntéssel és teljesen automatizált összeszereléssel készülő termékek gyártása magas szintű automatizációt igényel, amihez

a Nolato olyan fejlett technológiai megoldásokat alkalmaz, amelyekhez hasonló jelenleg még nincs Magyarországon

- mondta a miniszter. Hozzátette, hogy mindez azt jelenti, hogy a hagyományos gyártáshoz képest lényegesen magasabb hozzáadott érték előállítását teszik lehetővé a beruházással.

Az új beruházás mintegy 28 milliárd forintból valósul meg.

Meleg Norbert, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az orvostechnológiai és személyi higiéniához kapcsolódó komplex termékeket és alkatrészeket gyártó cég jelenleg mintegy tizenöt termékcsoportot gyárt, amelyeket Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában értékesítenek. A Nolato orvostechnológiai és személyi higiéniához kapcsolódó komplex termékeket és alkatrészeket gyárt, legnagyobb exportpiaca az Európai Unió.

A mosonmagyaróvári üzem a Nolato-csoport egyik legnagyobb termelőegysége a világon.

A Nolato 2000 óta van jelen Magyarországon és a 2010-es években már háromszor bővítette az üzemét. A vállalat az elmúlt években pénzügyileg sikeresen működött, 2024-ben pedig összesen 548 főt foglalkoztatott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János