Eurómilliárdokból modernizálja hadseregét Németország

A német kormány a tervek szerint már ezen a héten jóváhagyja mintegy 7,5 milliárd euró (8,7 milliárd dollár) értékű katonai felszerelés beszerzését.

A lépés a fegyveres erők korszerűsítését és az Oroszország felől növekvő fenyegetés kezelését célozza.

A csomag részeként 3,5 milliárd euróért 274 páncélozott felderítő járművet rendelnek a General Dynamics Corp.-tól, amelyek gyártásában a Hensoldt AG és a Rheinmetall AG is részt vesz. A Bloomberg által megszerzett kormányzati dokumentum szerint a szállítások 2028-ban kezdődnek meg.

A beszerzések Berlin átfogó katonai fejlesztési programjának részét képezik, amely az Ukrajna elleni orosz invázió után vált szükségessé, amikor alapvetően változtak meg az európai biztonsági feltételezések.

A Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil pénzügyminiszter vezette koalíció tavasszal jelentősen lazított Németország alkotmányos adósságfékjén, hogy további forrásokat biztosítson a védelmi kiadásokra.

A szövetségi kormány emellett 150 "Schakal" gyalogsági harcjárművet is beszerez az ARTEC GmbH-tól – a Rheinmetall és a KNDS Deutschland közös vállalkozásától – 3,4 milliárd euróért. Ezek szállítása várhatóan 2027 és 2031 között történik meg.

A csomag tartalmaz továbbá 386 millió euró értékű úgynevezett "evolved sea sparrow" rakétát is az amerikai Raytheontól, a Diehl Defence, az MBDA Deutschland és a RAM-System GmbH együttműködésével. Ezek szállítása 2031 és 2033 között várható. A német parlament alsóházának költségvetési bizottsága várhatóan szerdán hagyja jóvá a szerződéseket.

