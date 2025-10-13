Jó hír érkezett Ukrajnából

Májusban több mint kétéves csúcson, 2023 áprilisa óta a legmagasabb szinten, 15,9 százalékon állt az ukrán éves infláció, azóta azonban fokozatos lassulást mutat a fogyasztói árak emelkedésének üteme.
Az élelmiszerek fékezték az inflációt
Az infláció szeptemberi lassulásához részben az járult hozzá, hogy az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára lassuló ütemben, 17,4 százalékkal emelkedett az augusztusban jegyzett 20,5 százalékos éves szintű növekedést követően.
Havi szinten a fogyasztói árak 0,3 százalékkal emelkedtek
szeptemberben az előző hónapban jegyzett 0,2 százalékos csökkenést követően.
A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció az előző havi 11,4 százalék után 11 százalékon állt az év kilencedik hónapjában.
Legutóbbi kamatdöntő ülésén, szeptember 11-én az ukrán központi bank április, június és július után ismét változatlanul, 15,5 százalékon hagyta az irányadó rátát azt követően, hogy márciusban és januárban is 100 bázisponttal növelte. A jegybank tavaly decemberben 50 bázispontos emelésről döntött, korábbi három kamatdöntő ülésén pedig nem nyúlt az alapkamathoz.
Az ukrán központi bank idén 9,7 százalékos inflációra számít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
