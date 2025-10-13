Kiderült, mely termékeken van a legnagyobb árrés a horvát boltokban

A pozitív trendet a Horvát Versenyhivatal (AZTN) piackutatása tárta fel, amely 41 kulcsfontosságú vegyes árucikk-kiskereskedőt vizsgált, beleértve az élelmiszer, ital és háztartási higiéniai termékek szektorát. Bár a növekedés jelentős volt, lassulást mutatott a 2023-ban tapasztalt kétszámjegyű emelkedéshez képest.

Az üzletek száma 2,5%-kal nőtt, elérve az 5266-ot. A kisebb boltok vezették a növekedést, míg a szupermarketek esetében az eladótér bővülése volt a legjelentősebb, ami piaci szinten 2,2%-os növekedést jelentett.

A Konzum Plus megőrizte vezető pozícióját 20-30%-os piaci részesedéssel. Bár piaci részesedése enyhén csökkent 2023-hoz képest, egyszámjegyű bevételnövekedést és a legmagasabb nominális bevételnövekedést érte el, ami meghaladta a 100 millió eurót.

A Studenac szorosan követte a nominális bevételnövekedésben, szintén túllépve a 100 millió eurós határt. A vállalat továbbra is vezet az üzletek számában, 1411 főként kisméretű bolttal.

A Lidlt és Kauflandot működtető Schwarz Csoport folytatta bevételnövekedését. A Lidl piaci részesedése 10-20% között alakult, míg a Kaufland 5-10%-ot ért el. Együttesen a csoport a piac 20-30%-át tette ki, bár enyhe éves csökkenést tapasztalt a teljes piaci részesedésben.

A Lidl, a Plodine, a SPAR és a Kaufland 50-100 millió euró közötti bevételnövekedést könyvelhetett el. Más jelentős szereplők voltak az NTL, Tommy, Eurospin és KTC (20-50 millió eurós növekedés), valamint regionális kiskereskedők, mint a Boso, Ribola és Djelo Vodice (5-20 millió euró).

A szupermarketek továbbra is a horvát élelmiszer-kiskereskedelem alapkövei maradtak.

A legmagasabb, 4,4 milliárd eurós bevételt generálták, ami 9,7%-os növekedést jelent, és a teljes kiskereskedelmi bevétel 52,3%-át, valamint az összes nettó eladótér 49,6%-át tették ki.

A hipermarketek 1,66 milliárd euróval (+6,4%) és a nettó eladótér 21,3%-ával követték. Együttesen a szuper- és hipermarketek a vegyes árucikk-kiskereskedelem teljes bevételének 72%-át adták.

Az online élelmiszer-értékesítés továbbra is kezdeti szakaszban van

Az e-kereskedelem elentéktelen mértékben járul hozzá a teljes bevételi struktúrához. Mindössze hét vizsgált kiskereskedő kínál online platformot, a Konzum Plus vezető szerepével.

A vásárlói hűségprogramok terén 14 kiskereskedő vezetett be ilyen rendszert, a Konzum Plus, Lidl, Kaufland, Studenac és KTC rendelkezik a legnagyobb tagsági bázissal.

A nyolc kulcsfontosságú élelmiszerkategória átlagos bruttó kereskedelmi árrésének vizsgálata azt mutatta, hogy a pékáruk és édességek érték el a legmagasabb, 37,9%-os árrést, amit a friss gyümölcsök és zöldségek követtek 29,8%-kal. A legtöbb kategória, beleértve a húst és húskészítményeket, tejet és tejtermékeket, alkoholmentes italokat és alapvető élelmiszereket, enyhe növekedést mutatott az átlagos bruttó árrésben 2023-hoz képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images