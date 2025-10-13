  • Megjelenítés
Kína dob mentőövet az államcsődbe jutott országnak
Gazdaság

Kína dob mentőövet az államcsődbe jutott országnak

Portfolio
Zambia jelentős előrelépést tett adósságrendezési folyamatában: kétoldalú megállapodásokat írt alá kínai hitelezőkkel, köztük a Kínai Export-Import Bankkal, amely a legnagyobb hitelezője - jelentette a Bloomberg.

Situmbeko Musokotwane, zambiai pénzügyminiszter bejelentése szerint

az elmúlt két hónapban sikerült megállapodást kötni a Kínai Export-Import Bankkal, amelynek Zambia több mint 4 milliárd dollárral tartozik.

Ez fontos mérföldkő abban a hosszú és összetett folyamatban, amely azután kezdődött, hogy az afrikai ország a koronavírus-járvány következtében elsőként jelentett államcsődöt a kontinensen.

A pénzügyminiszter a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank éves washingtoni találkozóján adott interjújában elmondta, hogy Zambia korábban már aláírt kétoldalú adósságátstrukturálási megállapodásokat India, Franciaország és Szaúd-Arábia kormányaival is. Az ország két évvel ezelőtt véglegesítette az átfogó adósságrendezési egyetértési nyilatkozatot a Kína és Franciaország társelnökletével működő hivatalos hitelezői bizottsággal, de még szükség volt az egyes adósságtulajdonosokkal való egyedi megállapodásokra.

Eddig Zambia előzetes vagy végleges megállapodásokat kötött a hitelezőkkel a kormány által átstrukturálni kívánt 12,8 milliárd dolláros adósság 94%-áról. A kormány jövő évtől kezdve tervezi törleszteni a nemfizetés idején felhalmozott kamattartozás egy részét, ami néhány elemzőt meglepetésként ért.

Musokotwane titoktartási záradékokra hivatkozva nem közölt részleteket az adósságszolgálatról, csak annyit árult el, hogy minden megállapodást egyedi alapon tárgyaltak. A pénzügyminisztérium 21,7 milliárd kwachát (körülbelül 951 millió dollárt) különített el a külső adósságszolgálatra a következő évre, szemben a 2025-ös költségvetésben szereplő 16,7 milliárddal.

Bár a hitelminősítő ügynökségek továbbra is csődben lévőnek minősítik Zambiát

- mivel még nem kötött megállapodást minden kereskedelmi hitelezővel - a befektetők vonzónak találják az ország dollárban denominált adósságát és valutáját. A kwacha idén a világ három legjobban teljesítő pénzneme között van.

Még a minősítések hivatalos megváltoztatása előtt a piacok már látják, mi történt. A piacok bizalma visszatér

- nyilatkozta a pénzügyminiszter.

Kapcsolódó cikkünk

Szép csendben csődbe megy egy ország, közel a vég

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-693352874-biztonság-fegyver-háború-hadsereg-katona-katonaság-konfliktus-németország-védelem-zászló
Gazdaság
Eurómilliárdokból modernizálja hadseregét Németország
Pénzcentrum
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility