Kína dob mentőövet az államcsődbe jutott országnak

Situmbeko Musokotwane, zambiai pénzügyminiszter bejelentése szerint

az elmúlt két hónapban sikerült megállapodást kötni a Kínai Export-Import Bankkal, amelynek Zambia több mint 4 milliárd dollárral tartozik.

Ez fontos mérföldkő abban a hosszú és összetett folyamatban, amely azután kezdődött, hogy az afrikai ország a koronavírus-járvány következtében elsőként jelentett államcsődöt a kontinensen.

A pénzügyminiszter a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank éves washingtoni találkozóján adott interjújában elmondta, hogy Zambia korábban már aláírt kétoldalú adósságátstrukturálási megállapodásokat India, Franciaország és Szaúd-Arábia kormányaival is. Az ország két évvel ezelőtt véglegesítette az átfogó adósságrendezési egyetértési nyilatkozatot a Kína és Franciaország társelnökletével működő hivatalos hitelezői bizottsággal, de még szükség volt az egyes adósságtulajdonosokkal való egyedi megállapodásokra.

Eddig Zambia előzetes vagy végleges megállapodásokat kötött a hitelezőkkel a kormány által átstrukturálni kívánt 12,8 milliárd dolláros adósság 94%-áról. A kormány jövő évtől kezdve tervezi törleszteni a nemfizetés idején felhalmozott kamattartozás egy részét, ami néhány elemzőt meglepetésként ért.

Musokotwane titoktartási záradékokra hivatkozva nem közölt részleteket az adósságszolgálatról, csak annyit árult el, hogy minden megállapodást egyedi alapon tárgyaltak. A pénzügyminisztérium 21,7 milliárd kwachát (körülbelül 951 millió dollárt) különített el a külső adósságszolgálatra a következő évre, szemben a 2025-ös költségvetésben szereplő 16,7 milliárddal.

Bár a hitelminősítő ügynökségek továbbra is csődben lévőnek minősítik Zambiát

- mivel még nem kötött megállapodást minden kereskedelmi hitelezővel - a befektetők vonzónak találják az ország dollárban denominált adósságát és valutáját. A kwacha idén a világ három legjobban teljesítő pénzneme között van.

Még a minősítések hivatalos megváltoztatása előtt a piacok már látják, mi történt. A piacok bizalma visszatér

- nyilatkozta a pénzügyminiszter.

