Kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia hétfőn jelentette be, hogy a három közgazdász
az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért
részesül a rangos elismerésben. A hivatalosan Sveriges Riksbank Közgazdasági Tudományok Díja Alfred Nobel Emlékére néven ismert kitüntetés 11 millió svéd koronával (körülbelül 1,2 millió dollárral) jár.
A díjazottak megtanították nekünk, hogy a fenntartható növekedés nem magától értetődő. Az emberiség történelmének nagy részében nem a növekedés, hanem a gazdasági stagnálás volt a norma. Munkásságuk rámutat, hogy tudatában kell lennünk a folyamatos növekedést fenyegető veszélyeknek, és ellen kell állnunk azoknak
– közölte a díjat odaítélő testület.
A közgazdasági Nobel-díjat viszonylag későn, 1969-ben alapították, amikor először a norvég Ragnar Frisch és a holland Jan Tinbergen kapta meg a dinamikus gazdasági modellezés területén végzett munkájukért.
Tavaly a díjat Simon Johnson, James Robinson és Daron Acemoglu amerikai kutatók nyerték el, akik a gyarmatosítás és a közintézmények létrehozása közötti kapcsolatot vizsgálták, magyarázatot keresve arra, miért ragadtak egyes országok évtizedekig a szegénységben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
