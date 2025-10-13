Kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat

Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt nyerte el a 2025-ös közgazdasági Nobel-díjat az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia hétfőn jelentette be, hogy a három közgazdász

az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért

részesül a rangos elismerésben. A hivatalosan Sveriges Riksbank Közgazdasági Tudományok Díja Alfred Nobel Emlékére néven ismert kitüntetés 11 millió svéd koronával (körülbelül 1,2 millió dollárral) jár.

A díjazottak megtanították nekünk, hogy a fenntartható növekedés nem magától értetődő. Az emberiség történelmének nagy részében nem a növekedés, hanem a gazdasági stagnálás volt a norma. Munkásságuk rámutat, hogy tudatában kell lennünk a folyamatos növekedést fenyegető veszélyeknek, és ellen kell állnunk azoknak

– közölte a díjat odaítélő testület.

A közgazdasági Nobel-díjat viszonylag későn, 1969-ben alapították, amikor először a norvég Ragnar Frisch és a holland Jan Tinbergen kapta meg a dinamikus gazdasági modellezés területén végzett munkájukért.

Tavaly a díjat Simon Johnson, James Robinson és Daron Acemoglu amerikai kutatók nyerték el, akik a gyarmatosítás és a közintézmények létrehozása közötti kapcsolatot vizsgálták, magyarázatot keresve arra, miért ragadtak egyes országok évtizedekig a szegénységben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images