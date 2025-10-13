Lesújtó térképek érkeztek: látványos lyuk tátong a Kárpát-medence felett, ez Magyarország időjárására is hatással van

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, az Balaton vízállásáról készült ijesztő képek ellenére, a vízügyi szakemberek arról számoltak be, hogy az aszályos időszakokban természetes jelenség a vízszint jelentős csökkenése a nyári hónapok végére, amit a minimális csapadék és a fokozott párolgás okoz. Ugyanakkor tavaszig rendszerint megtörténik a vízszint emelkedése, ami a tó természetes körforgásának része.

Az idei év meglehetősen száraz időjárása miatt már tavaszzal jelentős mennyiségű csapadék elmaradt hazánkban. Nyáron rendkívül súlyos aszályhelyzet állt fenn az ország jelentős részén, egyes régiókban heteken keresztül, amely különösen próbára tette a magyar mezőgazdaságot.

A Weather on Maps csapata az időjárás-előrejelzéseket alapul véve arról ír legutóbbi Facebook-bejegyzésében, hogy a hazánk időjárását elmúlt napokban alakító, száraz időért felelős északias áramlás nagyon tartósnak ígérkezik. Az esőfelhők ezen a héten is nagyrészt “fennakadnak” majd a Kárpátokon, a mediterrán térségben megrekedő sekély légörvények pedig nem képesek eléggé északra húzódni.

Az összegzett csapadék térképen látványos lyuk tátong a Kárpát-medence felett.

A helyzet a hét elején sem látszik javulni, ugyanis egy nagy,

Közép-Európa felett húzódó stabil anticiklon távol tartja a ciklonokat, ezzel együtt a csapadékot is hazánktól.

A csapadékot távol tartó anticiklon Közép-Európa felett. Kép forrása: Weather on Maps

