Megérkezik a fagy az országba - Itt a legfrissebb időjárás jelentés

Közzétette legfrissebb időjárás jelentését a HungaroMet.

Többfelé csökken a felhőzet, de maradhatnak éjszaka is felhősebb körzetek. Az éjféli óráktól észak felől már nagyobb területre egyre vastagabb magasszintű felhőzet húzódik. Ennek ellenére kedden délelőtt még a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól már egyre többfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a délnyugati megyékben ekkor is napos maradhat az idő. Napközben főként az északkeleti országrészben fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Fokozatosan mérséklődik a légmozgás, majd kedden már csak helyenként élénkül meg az északias szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a felhős tájakon ennél pár fokkal magasabb, míg a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Gyenge fagy előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 14 és 18 fok között valószínű, ennél néhány fokkal hűvösebb az északkeleti tájakon lehet.

