Megjött a figyelmeztetés: veszélyben vannak a magas osztalékok

Az amerikai és európai olajipari nagyvállalatok, köztük az Exxon Mobil, a Chevron, a Shell és a BP, az utóbbi időben létszámcsökkentésre és költségek visszafogására kényszerültek az iparági visszaesés közepette. Ez éles hangulatváltást jelent a néhány évvel ezelőtti helyzethez képest.
2022-ben a nyugati világ öt legnagyobb olajvállalata közel 200 milliárd dolláros össznyereséget ért el, amikor az energiaárak az orosz-ukrán háború következtében meredeken emelkedtek. A bőséges készpénzállománnyal rendelkező vállalatok magasabb osztalékokkal és részvény-visszavásárlásokkal jutalmazták részvényeseiket.
A Quilter Cheviot elemzője, Maurizio Carulli szerint a részvényeseknek visszajuttatott pénz aránya az operatív cash flow-hoz képest egyes energiacégeknél elérte az 50%-ot.
A jelenlegi alacsonyabb olajárak mellett azonban ez a politika túlzott eladósodáshoz vezethet.
Már most látszik, hogy más szelek fújnak: a BP és a TotalEnergies is bejelentette, hogy csökkenti a részvényesi kifizetéseket. Carulli ezt "észszerű irányváltásnak" nevezte, és úgy véli, hogy más olajipari óriások is követni fogják példájukat.
Thomas Watters, az S&P Global Ratings szakértője szerint az olajvállalatok nyomás alatt vannak, mivel az olajárak esnek, a szakértő szerint 2026-ban akár 50 dolláros szintre is eshet a Brent jegyzése. "A vállalatok a költségek és a tőkekiadások csökkentésével próbálják fenntartani a hozamokat" - nyilatkozta.
Mit tehetnek az olajcégek?
Clark Williams-Derry, az IEEFA elemzője szerint
a részvény-visszavásárlások csökkentése a legkönnyebb opció a nagyvállalatok számára.
A visszavásárlások csak a hab a tortán, de az osztalékok jelentik a lényeget. Az osztalék csökkentése megrázná a Wall Streetet
- magyarázta.
A Saudi Aramco állami olajvállalat már korábban csökkentette az osztalékát a bizonytalan olajár-kilátások miatt, ami a részvényárfolyam gyengüléséhez vezetett - ezt a sorsot szeretnék elkerülni a magántulajdonú olajcégek.
Az olajipari óriások előtt a szakértők szerint három lehetőség áll:
- vagy új adósságot vállalnak a részvényesi kifizetések finanszírozására,
- vagy visszafogják a részvény-visszavásárlásokat,
- vagy csökkentik a fúrási tevékenységet, ami gyengébb jövőbeli termelést vetít előre.
Bármelyik utat választják, bizonyos befektetőket elkerülhetetlenül csalódás ér
- tette hozzá Williams-Derry.
A TotalEnergies és a Shell október 30-án, az Exxon Mobil és a Chevron október 31-én, a BP pedig november 4-én teszi közzé harmadik negyedéves eredményeit.
