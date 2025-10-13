Mindenki a vállalatokról beszél, pedig ők a vámháború igazi vesztesei

A Goldman Sachs közgazdászai szerint az amerikai fogyasztók az év végéig várhatóan a vámköltségek 55%-át fogják kifizetni, miközben az amerikai vállalatok 22%-ot vállalnak át. A külföldi exportőrök a költségek 18%-át nyelik le az árak csökkentésével, míg 5%-ot különböző módokon elkerülnek.

A Goldman elemzői, Elsie Peng és David Mericle szerint

jelenleg az amerikai vállalkozások valószínűleg nagyobb részét viselik a költségeknek, mivel időbe telik az árak emelése.

Ha a közelmúltban bevezetett és a jövőbeli vámok ugyanolyan hatással lesznek az árakra, mint az idén korábban bevezetettek, akkor

az amerikai fogyasztók végül a vámköltségek 55%-át fogják viselni.

Az amerikai vámok eddig 0,44%-kal emelték a személyes fogyasztási kiadások alapárindexét, és decemberre pedig 3%-ra fogják feltolni az inflációs mutatót.

Trump elnök idén már számos vámmal és rendelettel forgatta fel a globális kereskedelmet, hogy csökkentse az USA kereskedelmi hiányát más országokkal szemben és ösztönözze a hazai gyártást. Bár Trump és tisztviselői azt állítják, hogy a kereskedelmi partnerek viselik a vámok költségeit, valójában az amerikai importőrök fizetik a vámokat, a fogyasztók pedig magasabb árakkal szembesülnek, amikor a vállalatok továbbhárítják a költségeket.

A Goldman legfrissebb jelentése nem tartalmazza Trump legutóbbi fenyegetését, hogy 100%-ra emeli a Kínára kivetett vámokat és korlátozza a "kritikus" amerikai szoftverek exportját.

"Nem feltételezünk változásokat a Kínából származó importra vonatkozó vámtételekben, de az elmúlt napok eseményei jelentős kockázatokra utalnak" - írták az elemzők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images