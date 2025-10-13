Nagyon fontos találkozó jön október végén

A legutóbbi nézeteltérés Kína csütörtöki bejelentése után alakult ki, amelyben jelentősen kiterjesztették a ritkaföldfémek exportjának ellenőrzését. Erre Trump pénteken éles ellenlépéssel válaszolt, ami a piacok zuhanását és a két legnagyobb gazdaság közötti kapcsolatok romlását eredményezte.
Bessent elmondta, hogy a hétvégén intenzív kommunikáció zajlott a felek között, és további egyeztetések várhatók.
Jelentősen csökkentettük a feszültséget
- nyilatkozta a Fox Business Networknek adott interjúban. "Trump kijelentette, hogy a vámok november 1-ig nem lépnek életbe. Találkozni fog Hszi pártelnökkel Koreában, és úgy vélem, ez a találkozó továbbra is napirenden van." A két vezető az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Dél-Korea által rendezett csúcstalálkozóján tervez találkozni október végén.
Bessent közölte, hogy ezen a héten washingtoni szakértői szintű egyeztetések lesznek a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap éves közgyűlésének margóján. "A 100%-os vámnak nem kell feltétlenül megtörténnie" - mondta. "A kapcsolat a múlt heti bejelentés ellenére jó. A kommunikációs csatornák újra megnyíltak, meglátjuk, hová vezet ez."
A pénzügyminiszter ugyanakkor provokatívnak nevezte Kína lépését, és hangsúlyozta, hogy az USA agresszívan válaszolt. Az Egyesült Államok kapcsolatba lépett szövetségeseivel, és támogatást vár az európaiaktól, Indiától és az ázsiai demokráciáktól.
Kína egy utasításos és ellenőrzött gazdaság. Sem utasítani, sem ellenőrizni nem fognak minket
- jelentette ki Bessent.
Kína vasárnap az Egyesült Államokat hibáztatta a növekvő kereskedelmi feszültségekért, és képmutatónak nevezte Trump legújabb, a kínai árukra kivetendő 100%-os vámokkal való fenyegetését. Emellett megvédte a ritkaföldfémek és kapcsolódó berendezések exportjára vonatkozó korlátozásait. Kína domináns szerepet tölt be ezeknek az elemeknek a piacán, amelyek elengedhetetlenek a technológiai gyártáshoz.
Az új kínai szabályozás szerint a listán szereplő ritkaföldfémeket és kapcsolódó mágneseket gyártó külföldi vállalatoknak kínai exportengedélyre lesz szükségük, ha a végtermék kínai berendezést vagy anyagot tartalmaz vagy azzal készül - még akkor is, ha az ügyletben nem vesznek részt kínai cégek. Bessent az interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok elutasítja a kínai engedélyezési követelményeket.
