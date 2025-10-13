  • Megjelenítés
Órákon belül olyan bejelentést tesz Orbán Viktor, amit évtizedekig fogunk emlegetni
Órákon belül olyan bejelentést tesz Orbán Viktor, amit évtizedekig fogunk emlegetni

"Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el" - így kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor, melyhez egy Donald Trumppal közös fotót is csatolt a miniszterelnök.

Orbán Viktor tájékoztatása szerint hamarosan Csányi Sándorral olyan bejelentést tesz,

melyet évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, illetve az egész országban is.

Utána irány Sharm el-Sheikh

- folytatta a miniszterelnök, aki Donald Trump meghívására egy Békecsúcsra utazik, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet.

A lépést óriási eredményként értékelte Orbán Viktor, aki egyúttal bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Trump Ukrajnában is képes lehet elhozni a békét.

Címlapkép forrása: EU

