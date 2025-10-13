Tíz hónapja nőnek a nagykerárak Németországban

Szeptemberben a német nagykereskedelmi árak éves szinten 1,2 százalékkal, hat hónapja a leggyorsabb ütemben nőttek, miután egy hónappal korábban, augusztusban 0,7 százalékkal emelkedtek.
Szeptemberben már a tizedik egymást követő hónapban nőttek éves összevetésben a nagykereskedelmi árak.
A Destatis közleménye szerint szeptemberben a nagykereskedelmi árak éves szintű növekedéséhez főként az járult hozzá, hogy az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelmi ára átlagosan 4,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben.
A kávé, a tea, a kakaó és a fűszerek nagykereskedelmi ára jelentősen, 22,2 százalékkal nőtt, emellett a cukor, az édességek és a pékáruk 14,3 százalékkal, a tej, a tejtermékek, a tojás, valamint az étkezési zsírok és olajok pedig 5,6 százalékkal drágultak egy év alatt.
A vas kivételével az ércek, fémek és az azokból készült fékész termékek ára 23,5 százalékkal nőtt éves bázison az év kilencedik hónapjában.
Szeptemberben havi szinten, az elemzői várakozásokkal összhangban, 0,2 százalékkal emelkedtek a nagykereskedelmi árak, miután augusztusban 0,6 százalékos csökkenést regisztráltak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Emeli a tétet Medvegyev: ha ezt megteszi Trump, megy az atom
A volt orosz államfő visszafenyegetett az amerikai elnök fenyegetésére.
Megérkezett a várva várt albérletár-csökkenés: hála neked, Otthon Start!
Szokatlan tempóban és meglepő helyeken csökkentek az albérletárak szeptemberben.
Megkongatták a vészharangot: eltűnhet az olcsó trappista
Az OKSZ szerint nem jó irány, hogy csak a kerek trappistát lehet trappistának hívni
Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Egerbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat
Október 15. Hotel Korona**** Eger
A kiszámíthatatlanság árát a beteg fizeti meg
Videóinterjú Fábián Lajossal, a VOSZ Egészségügyi Tagozatának elnökével.
Bejelentették: hamarosan a bankok is bevetik a stablecoinokat a nemzetközi fizetéseknél
Indul a Visa pilot programja.
Történelmi fordulat a háborúban: zökkenőmentesen indult a békülés, sikerülhet rendezni az évtizedes konfliktust?
Újabb két túszról derült ki, hogy már nem él.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.