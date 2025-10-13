Tombolni kezdett a légúti járvány Magyarországon: már több mint 200 ezren keresték fel az orvost – És ez még csak a kezdet!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az idei felsőlégúti szezonról közzétette az első heti jelentését. A figyelőszolgálatban résztvevő 1288 háziorvos által felvett adatok szerint szeptember 29. és október 5. között az országban 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Az NNGYK az idei szezon első jelentését azzal kezdi, hogy a 40. naptári héttől hazánkban is megkezdődött az légúti figyelőszolgálat működése. A légúti sentinel surveillance célja az influenza, a SARSCoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése. A klinikai adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) mellett az akut légúti fertőzésekre megbetegedésekre (acute respiratory infection, ARI) és a kórházi alapú súlyos akut légúti fertőzésekre (SARI) is kiterjed - teszik hozzá.

A kerületi/járási hivatalok a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok közül 150 orvost kértek fel arra, hogy rendszeresen küldjenek légúti mintát virológiai vizsgálat céljára mind az influenzaszerű, mind az akut légúti fertőzéstüneteivel hozzájuk forduló betegektől a tünetek hátterében álló kórokozó azonosítása céljából. A virológiai vizsgálatok eredménye alapján követhető nyomon hétről hétre az influenza és egyéb vírusok megjelenése és terjedése a lakosság körében.

Szakértők már korábban hangoztatták ennek kapcsán, hogy ez nem azt jelenti, hogy ekkor indulna meg az idei járványügyi szezon, hiszen már a nyár vége óta kezd terjedni jellemzően a Covid. De a 40. hét az első olyan hét, amikor nyilvános adatokkal rendelkezünk, mert ekkor teszi közzé első heti jelentését a hatóság.

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2025. szeptember 29. - október 5. között az országban 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Szokás szerint kormegoszlást is közölt a járványügyi hatóság. Az influenzaszerű megbetegedés esetén: a betegek 22,8%-a 0-14 éves gyermek, 36,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 28,9%-uk a 35-59 évesek, 12,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzés esetén: a betegek 43,3%-a 0-14 éves gyermek, 28,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,3%-uk a 35-59 évesek, 9,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 40. héten összesen 123 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába.

A sentinel orvosok által beküldött 103 minta közül húsz betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták.

A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 19,4% volt.

A sentinel kórházak által beküldött 8 minta közül két betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 12 légúti minta közül egy SARS-CoV-2 vírus, egy rhinovírus pozitív volt.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 40. héten 94 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 10 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 94 SARI beteg 28,7%-a (27 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 43,6%-a (41 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A kórházi ápolást igénylő betegek közül egy főnél influenza A,

33 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID19 fertőzöttek 69,7%-a (23 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A mostani szezon kezdetén egyértelműen kijelenthető: az országban jelen van a Covid és a legújabb variánsa gyorsan terjed, és leginkább a kiszolgáltatott csoportokban okoz nagyobb egészségügyi terhelést, vagyis az időseknél.

Az NNGYK egy másik jelentésében kifejti: az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma és körükben a COVID-19 fertőzöttek száma kismértékben megemelkedett. A kórházi ápolási adatok és a mentőhívások alakulása is azt támasztja alá, hogy a légúti fertőzések többsége enyhe tünetekkel zajlik, a COVID-19 fertőzések nem okoznak jelentős betegség terhet az egészségügyi ellátórendszernek.

Azt is kiemelik: a szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.

