Tombolni kezdett a légúti járvány Magyarországon: már több mint 200 ezren keresték fel az orvost – És ez még csak a kezdet!

Az NNGYK az idei szezon első jelentését azzal kezdi, hogy a 40. naptári héttől hazánkban is megkezdődött az légúti figyelőszolgálat működése. A légúti sentinel surveillance célja az influenza, a SARSCoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése. A klinikai adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) mellett az akut légúti fertőzésekre megbetegedésekre (acute respiratory infection, ARI) és a kórházi alapú súlyos akut légúti fertőzésekre (SARI) is kiterjed - teszik hozzá.
A kerületi/járási hivatalok a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok közül 150 orvost kértek fel arra, hogy rendszeresen küldjenek légúti mintát virológiai vizsgálat céljára mind az influenzaszerű, mind az akut légúti fertőzéstüneteivel hozzájuk forduló betegektől a tünetek hátterében álló kórokozó azonosítása céljából. A virológiai vizsgálatok eredménye alapján követhető nyomon hétről hétre az influenza és egyéb vírusok megjelenése és terjedése a lakosság körében.
Szakértők már korábban hangoztatták ennek kapcsán, hogy ez nem azt jelenti, hogy ekkor indulna meg az idei járványügyi szezon, hiszen már a nyár vége óta kezd terjedni jellemzően a Covid. De a 40. hét az első olyan hét, amikor nyilvános adatokkal rendelkezünk, mert ekkor teszi közzé első heti jelentését a hatóság.
A friss jelentésről részletes elemzés a Portfolio angol oldalán található, ide kattintva.
A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2025. szeptember 29. - október 5. között az országban 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.
Szokás szerint kormegoszlást is közölt a járványügyi hatóság. Az influenzaszerű megbetegedés esetén: a betegek 22,8%-a 0-14 éves gyermek, 36,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 28,9%-uk a 35-59 évesek, 12,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzés esetén: a betegek 43,3%-a 0-14 éves gyermek, 28,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,3%-uk a 35-59 évesek, 9,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.
A 40. héten összesen 123 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába.
A sentinel orvosok által beküldött 103 minta közül húsz betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták.
A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 19,4% volt.
A sentinel kórházak által beküldött 8 minta közül két betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 12 légúti minta közül egy SARS-CoV-2 vírus, egy rhinovírus pozitív volt.
A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 40. héten 94 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 10 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.
A kórházi ápolást igénylő 94 SARI beteg 28,7%-a (27 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 43,6%-a (41 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.
A kórházi ápolást igénylő betegek közül egy főnél influenza A,
33 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID19 fertőzöttek 69,7%-a (23 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.
A mostani szezon kezdetén egyértelműen kijelenthető: az országban jelen van a Covid és a legújabb variánsa gyorsan terjed, és leginkább a kiszolgáltatott csoportokban okoz nagyobb egészségügyi terhelést, vagyis az időseknél.
Az NNGYK egy másik jelentésében kifejti: az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma és körükben a COVID-19 fertőzöttek száma kismértékben megemelkedett. A kórházi ápolási adatok és a mentőhívások alakulása is azt támasztja alá, hogy a légúti fertőzések többsége enyhe tünetekkel zajlik, a COVID-19 fertőzések nem okoznak jelentős betegség terhet az egészségügyi ellátórendszernek.
Azt is kiemelik: a szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
