Új korszak kezdődött: a jegybankok kénytelenek átírni a szabályokat, hogy megvédjék a pénzünket

Egyre többen értenek egyet abban, hogy a 2010-es évek alacsony inflációs rezsimjéhez már nincs visszaút. Az új korszakban egyre gyakoribbá válnak a kínálati sokkok, amiket a mesterséges intelligencia terjedése, a geopolitikai feszültségek és a klímaválság is drámaibbá tesznek. A jegybankoknak újra kell gondolniuk, hogy hogyan reagálnak erre a kihívásra, vagy búcsút inthetnek a tartós árstabilitásnak.

A jegybankároknak hagyományosan azt tanították, hogy a kínálati sokkok miatti infláción – mint amilyen például a koronavírus-válság okozta ellátási zavarok voltak – "át kell nézni", nem kell rá kamatemeléssel reagálni. Egyébként is, a központi bankok eszközei nem igazán alkalmasak a helyzet kezelésére. Az álláspont mögött több, logikusan hangzó érvet is fel lehet sorakoztatni.

Mivel a kínálati sokkok gyakran átmeneti jellegűek, a monetáris politikának pedig idő kell ahhoz, hogy kifejtse a hatását, ezért egy kamatemelés valószínűleg már csak későn érkezne.

A hatásuk is kettős: csökkentik a termelést és emelik az inflációt. Erre a jelenségre a központi bankok óvatosabban szoktak reagálni, hiszen mérlegelniük kell, hogy mennyire éri meg egy kamatemeléssel újabb negatív lökést adni a gazdaságnak az áremelkedés ütemének letörése érdekében.

Ha horgonyzottak az inflációs várakozások, akkor a másodlagos hatások elkerülhetőek.

A jegybank fő eszköze, a kamatlábak változtatása a kereslet szabályozásának eszköze, ezért nincs direkt hatása a kínálatra.

Csakhogy az utóbbi években különösen sok kínálati sokkal szembesültünk, és az áremelkedés ütemét a fejlett világ nagy részében még mindig nem sikerült a cél alá szorítani.

2019, vagyis a koronavírus-járvány kitörése óta egyik válságról a másikra botladozunk. Először a kórokozó terjedésének lassítása miatti intézkedések keltettek zavart a termelésben és az ellátási láncokban, amiknek aztán nehéz volt alkalmazkodniuk a járvány utáni gyors gazdasági felpattanáshoz. Még ki sem heverhettük ezeket a hatásokat, amikor Oroszország teljeskörű támadást indított Ukrajna ellen. Erre készülve mérsékelte az EU-ba küldött gáz mennyiségét, amivel az egekbe lökte az energiaárakat – a helyreállást pedig nem segítette az Unió azon döntése sem, hogy leváljanak az agresszor gázszállításáról. Az orosz-ukrán háború és az egyre gyakoribb extrém időjárás mindeközben súlyos csapást mértek a mezőgazdaságra, rendszeresen megdrágítva az élelmiszereket. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban emellett még munkaerőpiaci sokkokkal is meg kell küzdeni: a briteknél a Brexit, az amerikaiaknál Trump bevándorlást korlátozó intézkedései miatt.

Ezen jelenségek kapcsán közgazdasági konszenzus lett: új rezsimbe léptünk, ahol búcsút inthetünk a 2010-es évek alacsony inflációs- és kamatkörnyezetének. Nem tartható tovább, hogy a jegybankok ne reagáljanak a kínálati sokkokra – meg kell tanulniuk jobban kezelni őket. Az alkalmazkodás már csak azért is lényeges – ahogyan azt Megan Greene, a brit jegybank monetáris tanácsának tagja is összegezte –, mert

az inflációs várakozások korántsem horgonyzottak. Az USA-ban például a következő egy évre a lakosság szeptemberben 3,3 százalékos drágulást várt, míg 3 éves időhorizonton 3,4 százalékot – a cél 2 százalék lenne. Az eurozónában az egy évre előretekintő várakozások augusztusban 2,8 százalékon álltak, de talán még nagyobb problémát jelent, amit nemrég egy kutatás is megerősített. Eszerint az eurozónában ugyan 2019 előtt viszonylag stabilak voltak a várakozások, a világjárvány alatt és után érzékenyebbé váltak a makrogazdasági hírekre és a monetáris politikai eseményekre. A hazai helyzet sem fényes: szeptemberben a lakosság várakozásai olyan magas szinteken voltak, mint amikor 8 százalék volt az infláció.

Ezeket pedig az infláció szintje is alakítja. A brit jegybank nemrég például azt találta, hogy az a drágulás üteme eléri a 3-4 százalékot, akkor a vállalkozások és a lakosság is jobban figyel az ezzel kapcsolatos hírekre.

A figyelem olyan szempontból is aszimmetrikus, hogy az emelkedő inflációt nagyobb érdeklődés övezi, mint a csökkenőt.

A háztartások különösen érzékenyek az élelmiszer- és energiaárak emelkedésére.

A különböző típusú kínálati sokkok más hatásmechanizmussal működnek. Szintén a Bank of England nemrégi kutatásaiból derül ki, hogy míg a termelékenység növekedésének lassulása vagy egy egyszeri béremelés rövid távon jelentősen megemeli a maginflációt, hosszabb távon azonban kisebb a hatása a drágulásra, mint a munkaerőpiacot érő sokkoknak.

Szintén a Bank of England nemrégi kutatásaiból derül ki, hogy míg a termelékenység növekedésének lassulása vagy egy egyszeri béremelés rövid távon jelentősen megemeli a maginflációt, hosszabb távon azonban kisebb a hatása a drágulásra, mint a munkaerőpiacot érő sokkoknak. A gazdaság aktuális állapota is számít abban, hogy a megemelkedett infláció mennyire lesz tartós. A Covid után is ezt láthattuk, amikor az energiaáremelkedés és az ellátási lánc zavarai miatti dráguláshoz a feszes munkaerőpiac is hozzátett a magasabb béremelésen és szolgáltatásinfláción keresztül.

A kínálati sokkok csak még gyakoribbá válhatnak

Nagyon úgy tűnik, hogy a jövőben sem szabadulhatunk majd az újabb és újabb zavaroktól. Ennek egyik oka a mesterséges intelligencia terjedése – mutatott rá Biagio Bossone, az IMF és Világbank korábbi munkatársa. AI alatt ez esetben nem feltétlenül a címlapok sztárjait, a generatív modelleket kell érteni, hanem például az automatikus árazó mechanizmusokat.

Ezek az algoritmusok felerősíthetik a kínálati sokkok hatását azzal, hogy a gazdasági alkalmazkodás gyorsabbá, szinkronizáltabbá és kevésbé kiszámíthatóvá válik.

Az automatizált árképzés révén a vállalatok azonnal igazítják áraikat a költségek vagy a kereslet változásaihoz, így csökken "ragadós árak" jelenségének hatása, ami korábban lassította a sokkok terjedését.

Ennek következtében egy adott ágazatban bekövetkező költségnövekedés, például az energiaköltségek emelkedése, gyorsan átterjedhet más ágazatokra is, és a helyi sokkot széles körű inflációs nyomássá alakíthatja.

Ugyanakkor az MI bevezetése a munkaerőpiacon is zavart okozhat, mivel egyes munkavállalók elveszíthetik állásukat. Az átképzés időigényessége ideiglenesen szűkíti a munkaerő-kínálatot, növelve az egységnyi munkaerőköltséget. Ezenfelül a gépi algoritmusok révén az inflációs várakozásokat már nem csak az emberek alakítják; ezek a rendszerek gyors és összehangolt árazási, befektetési és fogyasztási döntéseket hozhatnak, amikor az inflációs adatok bizonyos küszöbértékeket átlépnek. Így a sokkok gyorsabban terjednek, rövid távon felerősítik az inflációt, és korlátozzák a jegybanki kommunikáció hatékonyságát.

Emellett a gyakoribb sokkokhoz hozzátehet a szintén a koronavírus-válság óta tetten érhető perspektívaváltás is. Ahogy szembetűnővé vált, hogy az ellátási láncoknak milyen alapvető jelentőségük van, a nagyhatalmak elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne az ezek feletti kontrollt hasznosítani – ahogyan arra Harold James professzor is felhívta a figyelmet a Portfolio keddi Budapest Economic Forum konferenciáján. Éppen csütörtöki hír, hogy Kína újra korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfém-kivitele tekintetében a Trumppal való tárgyalások előtt, hogy így gyakoroljon nyomást az USA-ra.

Így a kormányok maguk is hozzájárulhatnak a zavarok gerjesztéséhez.

A fentiek világossá tették, hogy a monetáris politikának át kell alakítania eddigi működését. Az, hogy mennyire sikerül alkalmazkodni az új kihívásokhoz, mindannyiunk pénztárcáján érezhető lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images