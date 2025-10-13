  • Megjelenítés
Útmunkálatok, baleset, áll a forgalom az M1-esen
Útmunkálatok, baleset, áll a forgalom az M1-esen

A fővárosból kifelé vezető szakaszon felújítási munkálatok, befelé baleset miatt áll a forgalom az M1-es autópályán.

Az MKIF közleménye szerint kilenc órától Biatorbágy térségében indultak munkálatok, melyek papírforma szerint délutánig fognak tartani.

Az M1-M0 csomópontban a Budapest felé vezető 2 sávot lezárják, a forgalmat az M1-essel párhuzamosan futó mellékágra terelik.

Néhány perccel ezelőtt arról is érkeztek hírek, hogy a nyugat felé tartó oldalon a 25. kilométer környékén baleset történt, több kilométeres a torlódás.

