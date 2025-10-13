Váratlan fordulat a Sziget körül: visszatérhet az alapító, miután a külföldi tulajdonos feladta

Levélben kezdeményezte a Sziget Zrt. vezérigazgatója a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását - közölte a főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán. Közben a fesztivál szervező csapata azt jelezte, hogy bíznak abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel működhetne tovább, és konkrétan megemlítik Gerendai Károly korábbi tulajdonos nevét, mint lehetséges megmentő.

Karácsony Gergely azt írta, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, "de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért".

A politikus szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.

"Bízom abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti, és ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre" - fogalmazott Karácsony Gergely.

Közben a Telex azt írja, hogy

új tulajdonost keresnek a szervezők.

A Sziget sajtóosztályát idézi a lap, amely Karácsony Gergely reggeli tájékoztatása kapcsán azt írta, hogy ez a fejlemény még nem jelenti a fesztivál történetének végét, és bíznak benne, hogy egy új magyar tulajdonosi háttérrel sikeresebb lehetne a Sziget.

Ebben a tájékoztatásban elismerik, hogy valóban azzal a kéréssel fordultak a szervezők a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg.

A fesztivál sajtóosztálya szerint ennek az az oka, hogy

a Fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.

„Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásunk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért vagyunk kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani” – írták.

A szervezők igyekeznek megnyugtatni a rajongókat, ugyanis azt is írják: „ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését”.

Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, így a fesztivál erről nem kívánt több részletet elárulni - tette hozzá a lap.

A Forbes emlékeztet arra, hogy a fesztiválszervező cég tulajdonosa a luxemburgi Superstruct Entertainment, a céget tavaly júniusban vásárolta meg az amerikai KKR tőkealap 1,3 milliárd fontért (azaz akkori árfolyamon több mint 609 milliárd forintért). A lap információi szerint bár a 2025-ös fesztivál számai hivatalosan még nem ismertek, ismét több mint kétmilliárd forint mínuszt könyvelhettek el a tulajdonosok. A Sziget Zrt. a 2023-as, 1,8 milliárd forintos veszteségét több mint megkétszerezte 2024-ben, 3,9 milliárdos mínusszal zárt.

A lap megkereste az alapító Gerendai Károlyt, de a részletekről ő sem kívánt nyilatkozni. Azt a Forbesnak megerősítette, hogy intenzív egyeztetések zajlanak a háttérben.

„Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására” – mondta Gerendai Károly, aki a 2022-ben szállt ki teljesen. Reményei szerint nagyon gyorsan, még októberben sikerül megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához szakmai és pénzügyi szempontból is.

Gerendai Károly fõszervezõ köszöntõt mond a rendezvényre meghívott külföldi nagykövetek, diplomaták fogadásán a Fidelio Színház- és Táncsátorban a 25. Sziget fesztivál elsõ napján, 2017. augusztus 11-én. Fotó: Mónus Márton/MTI

Gerendai Károly 2017-ben, 25 év aktív szervezőmunka után adta át a cég vezetését az általa kiválasztott utódjának, Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztivál szervezéstől. Még ebben az évben eladta a cég 70 százalékát egy amerikai befektetési alap (Providence Equity Fund) fesztiválokra szakosodott leányvállalatának (Superstruct Entertainment). 2022-ben a cég maradék 30 százalékát is értékesítette a korábbi vevőknek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán