10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Hock Tan, a Broadcom vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjújában kifejtette, hogy

a mesterséges intelligencia a globális GDP egyre nagyobb részét teheti ki,

ahogy a technológia terjed a különböző iparágakban.

A jelenlegi globális GDP körülbelül 110 ezer milliárd dollár, amelynek 30%-a tudásalapú, technológia-intenzív iparágakból származik. Tan szerint a generatív AI bevezetésével ez az arány 40%-ra növekedhet, ami évi 10 ezer milliárd dolláros növekedést jelentene.

A Broadcom hétfőn jelentette be hivatalos partnerségét az OpenAI-jal,

melynek keretében közösen fejlesztenek és telepítenek 10 gigawatt egyedi AI-gyorsítót. A bejelentésre a Broadcom részvényei 9,88%-kal emelkedtek a kereskedési nap végére.

Tan elmondta, hogy az OpenAI "azon kevés szereplők egyike, akik az alapmodellek létrehozásának élvonalában vannak", és megjegyezte, hogy a ChatGPT készítője magáncégként is körülbelül 500 milliárd dollárt ér.

A Broadcom vezérigazgatója arról is beszámolt, hogy a vállalat jelenleg "körülbelül hét szereplővel" dolgozik szorosan együtt, amelyek közül négyet "valódi ügyfeleknek" nevezett, vagyis olyanoknak, "akik nagy volumenű gyártási megrendeléseket adtak".

Korábban a vállalat bejelentette, hogy három nagy felhőszolgáltató ügyféllel fejleszt új AI-chipeket, és a múlt hónapban 10 milliárd dolláros chip-megrendelést biztosított egy negyedik, meg nem nevezett ügyféltől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio