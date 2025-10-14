A franciák felfüggesztik a nyugdíjreformot – Azonnal reagáltak a piacok

Javasolni fogom a parlamentnek, hogy függessze fel a nyugdíjreformot az elnökválasztásig

– mondta Lecornu. "2028 januárjáig nem lesz nyugdíjkorhatár-emelés."

Lecornu ezzel a lépéssel próbálja elnyerni a baloldal támogatását, hogy végre véget vessen az országban uralkodó politikai káosznak.

Az instabilitást mi sem szemlélteti jobban, mint hogy a miniszterelnök 8 napja a belső politikai megosztottságra hivatkozva egyetlen hivatalban töltött nap után lemondott, majd pénteken újra kinevezték.

A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés és a szélsőbaloldal is bizalmatlansági indítványt készül benyújtani csütörtök reggel. A Szocialista Párt, amely kulcsszerepet játszik a Nemzetgyűlésben, csak akkor támogatná a kormányt, ha a nyugdíjtörvényt felfüggesztik.

Néhányan szeretnék, ha ez a parlamenti válság a rendszer válságává válna"

– mondta Lecornu, majd hozzátette, hogy "Ez nem fog megtörténni az Ötödik Köztársaság intézményeinek és támogatóinak köszönhetően."

Megkönnyebbültek a piacok

A miniszterelnök beszédét követően a francia részvénypiac pozitívan reagált: a Barclays francia vállalatokat tartalmazó kosara 0,6%-os emelkedést mutatott, a legnagyobb nyereséget az építőipari és ingatlan szektor könyvelhette el, a bankok közül a Société Générale 2,8%-kal erősödött.

A francia tőzsde fő indexe, a CAC 40 is pozitívan reagált a hírre, ugrott a benchmark. Mindez azzal függ össze, hogy a befektetők kedvezőbb fejleménynek értékelték azt, hogy ez alapján nőtt az esélye a politikai válság lezárásának, és csak másodlagos fejleményként értékelték azt, hogy rövid- és középtávon nőtt a költségvetést övező feszültség.

A francia tőzsdeindex értékének alakulása az elmúlt napokban.

A kötvénypiac is reagált, a 10 éves francia államkötvény hozama 7 bázispontot csökkenést követően egészen augusztus 15-e óta nem látott mélypontra, 3,39%-ra süllyedt. A hozamok csökkenése azt jelzi, hogy a befektetők ismét növekvő biztonságot látnak a francia adósságpiacon.

A 10 éves francia kötvényhozam értékének alakulása az elmúlt hónapokban.

Lévén, hogy a francia Európa második legnagyobb gazdasága, a devizapiacon is éreztették hatásukat a fejlemények, az euró már 0,4 százalékos erősödésben van a dollárhoz képest.

Az EUR/USD árfolyamának alakulása az elmúlt órákban.

A lépés szimbolikus vereséget jelenthet Macronnak

Macron hatalma jelentősen meggyengült a tavalyi előrehozott választások kudarca óta, amelyek megosztották a centrista szavazótábort és egy megosztott parlamentet eredményeztek.

A nyugdíjreform felfüggesztése szimbolikus vereséget jelentene Macron gazdasági programja számára,

amely a vállalatbarát környezetet és a közfinanszírozás helyreállítását célozta. A nyugdíjkorhatár-emelés elleni ellenállás 2023-ban tömegtüntetésekhez vezetett, amikor a korábbi kormány a parlament szavazata nélkül próbálta átnyomni a változtatást.

Emmanuel Macron francia elnök (b) és Sebastien Lecornu védelmi miniszter elhagyja a Normandie nevû francia fregattot, miután találkozott a legénységével Oslóban 2025. június 24-én. Forrás: MTI/EPA/NTB/Cornelius Poppe

Költségvetési ár és politikai üzenet

A politikai és pénzügyi bizonytalanság tavaly óta nyomasztja a francia befektetési eszközöket. Az államadósság finanszírozásának költségei nőttek, emellett egy leminősítést is el kellett szenvednie az EU nagyhatalmának.

A reform teljes felfüggesztése 2026-ban mintegy 400 millió euróba, 2027-ben pedig 1,8 milliárd euróba kerülne a költségvetésnek. Lecornu már megnyitotta az ajtót a korábban tervezetnél kisebb hiánycsökkentés előtt, így a parlament szélesebb mozgásteret kaphat a tárgyalások során.

Válságban élünk, és továbbra is válságban fogunk élni

– mondta Lecornu. "Vagy szenvedünk miatta, vagy előnyünkre fordítjuk. Vagy változtatunk, vagy minket változtatnak meg."

A bejelentést követően az esti órákban sorra érkeznek a fejlemények, a kormány számára a legfontosabb, hogy Lecornu megszerezte a Szocialista Párt kulcsfontosságú támogatását a Nemzetgyűlésben, ami érdemben javítja annak esélyét, hogy

új kormánya túlélje a csütörtöki bizalmatlansági szavazásokat, a javaslat pedig a parlament elé kerüljön.

Boris Vallaud, a szocialisták parlamenti frakcióvezetője győzelemnek nevezte a reform felfüggesztését, ugyanakkor előre jelezte jelezte, hogy képviselői a parlamenti vita során megpróbálják majd átdolgozni "a jelenlegi formájában elviselhetetlen és elégtelen” költségvetést.

