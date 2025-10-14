A franciák felfüggesztik a nyugdíjreformot – Ugrott a tőzsde

Javasolni fogom a parlamentnek, hogy függessze fel a nyugdíjreformot az elnökválasztásig

– mondta Lecornu. "2028 januárjáig nem lesz nyugdíjkorhatár-emelés."

A miniszterelnök beszédét követően a francia részvénypiac pozitívan reagált: a Barclays francia vállalatokat tartalmazó kosara 0,6%-os emelkedést mutatott, a legnagyobb nyereséget az építőipari és ingatlan szektor könyvelhette el, a bankok közül a Société Générale 1,4%-kal erősödött. A francia tőzsde fő indexe, a CAC 40 is pozitívan reagált a hírre, ugrott az árfolyam. Mindez azzal függ össze, hogy a befektetők kedvezőbb fejleménynek értékelték azt, hogy ez alapján nőtt az esélye a politikai válság lezárásának, és csak másodlagos fejleményként értékelték azt, hogy rövid- és középtávon nőtt a költségvetést övező feszültség.

A francia tőzsdeindex értékének alakulása az elmúlt napokban.

Lecornu ezzel a lépéssel próbálja elnyerni a baloldal támogatását, hogy végre véget vessen az országban uralkodó politikai káosznak.

Az instabilitást mi sem szemlélteti jobban, mint hogy a miniszterelnök 8 napja a belső politikai megosztottságra hivatkozva egyetlen hivatalban töltött nap után lemondott, majd pénteken újra kinevezték.

A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés és a szélsőbaloldal is bizalmatlansági indítványt készül benyújtani csütörtök reggel. A Szocialista Párt, amely kulcsszerepet játszik a Nemzetgyűlésben, csak akkor támogatná a kormányt, ha a nyugdíjtörvényt felfüggesztik.

"Néhányan szeretnék, ha ez a parlamenti válság a rendszer válságává válna" – mondta Lecornu. "Ez nem fog megtörténni az Ötödik Köztársaság intézményeinek és támogatóinak köszönhetően."

Macron hatalma jelentősen meggyengült a tavalyi előrehozott választások kudarca óta, amelyek megosztották a centrista szavazótábort és egy megosztott parlamentet eredményeztek.

A nyugdíjreform felfüggesztése szimbolikus vereséget jelentene Macron gazdasági programja számára,

amely a vállalatbarát környezetet és a közfinanszírozás helyreállítását célozta. A nyugdíjkorhatár-emelés elleni ellenállás 2023-ban tömegtüntetésekhez vezetett, amikor a korábbi kormány a parlament szavazata nélkül próbálta átnyomni a változtatást.

Emmanuel Macron francia elnök (b) és Sebastien Lecornu védelmi miniszter elhagyja a Normandie nevû francia fregattot, miután találkozott a legénységével Oslóban 2025. június 24-én. Forrás: MTI/EPA/NTB/Cornelius Poppe

A politikai és pénzügyi bizonytalanság tavaly óta nyomasztja a francia befektetési eszközöket. Az államadósság finanszírozásának költségei nőttek, emellett egy leminősítést is el kellett szenvednie az EU nagyhatalmának.

A reform teljes felfüggesztése 2026-ban mintegy 400 millió euróba, 2027-ben pedig 1,8 milliárd euróba kerülne a költségvetésnek. Lecornu már megnyitotta az ajtót a korábban tervezetnél kisebb hiánycsökkentés előtt, így a parlament szélesebb mozgásteret kaphat a tárgyalások során.

Válságban élünk, és továbbra is válságban fogunk élni

– mondta Lecornu. "Vagy szenvedünk miatta, vagy előnyünkre fordítjuk. Vagy változtatunk, vagy minket változtatnak meg."

