A németek már a nyugdíjasokat vetik be, hogy fellendüljön a gazdaság

A német törvényhozás január 1-jétől lehetővé teszi, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, de tovább dolgozni kívánó polgárok havonta akár 2000 eurót (785 ezer forintot) is kereshessenek adómentesen. Az intézkedés Friedrich Merz kancellár gazdaságélénkítő és munkaerőpiaci reformcsomagjának része, amelynek célja, hogy enyhítse a súlyosbodó munkaerőhiányt és új lendületet adjon Európa legnagyobb gazdaságának.

A "aktív nyugdíjprogram" névre keresztelt javaslat elöregedő társadalom kihívásaira reagál.

A kormány becslése szerint 2035-ig mintegy 4,8 millió munkavállaló, azaz a munkaerő 9 százaléka vonul nyugdíjba.

Az OECD becslése szerint pedig 2060-ig 22 százalékkal fog csökkenni a munkakorú népesség az országban.

Ez súlyos terhet ró a német jóléti rendszerre és tovább csökkentheti a gazdasági növekedést. A nyugdíjkiadások már így is az összes kiadás negyedét teszik ki – ezzel Németország az uniós átlag dupláját költi erre a célra.

A nyugdíj melletti munkavégzés eddig is engedélyezett volt Németországban, ám az új szabályozás most jelentős adókedvezménnyel teszi vonzóbbá. A kormány szerint az intézkedés évente körülbelül 890 millió euróba kerül majd, de ez a kiesés hosszabb távon megtérülhet a gazdaság élénkülésén és a munkáltatók befizetéseinek növekedésén keresztül. A döntés célja, hogy a tapasztalt munkavállalók tovább maradjanak a munkaerőpiacon, ezzel hozzájárulva a vállalatok tudásmegtartásához és a gazdaság stabilitásához.

Más európai országokban is próbálkoznak hasonló ösztönzőkkel: Görögországban például a nyugdíjasok a teljes nyugdíjuk megtartása mellett 10 százalékos kedvezményes adókulccsal dolgozhatnak, aminek hatására egy év alatt több mint hatszorosára nőtt a dolgozó nyugdíjasok száma.

Szakértők szerint a német intézkedés kezdetben korlátozott hatású lehet, de néhány éven belül pozitív gazdasági és pszichológiai hatásokat is hozhat. A Berenberg Bank vezető közgazdásza, Holger Schmieding szerint a program

jelzi, hogy a társadalom értékeli az idősebb generációk hozzájárulását, akik továbbra is aktívak szeretnének maradni.

