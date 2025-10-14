Áttörés a gluténérzékenység titkainak feltárásában: ez több millió ember számára hozhat megváltást

A McMaster Egyetem tudósai által vezetett nemzetközi kutatócsoport transzgenikus egerek segítségével azonosította a bélfalat bélelő sejtek döntő szerepét a cöliákia kialakulásában, ami új terápiás lehetőségek előtt nyithatja meg az utat. Ez egy élethosszig tartó autoimmun betegség, amelyet a glutén nevű fehérjecsoport jelenléte vált ki a belekben. A búzából, árpából vagy rozsból készült élelmiszerek fogyasztása a betegek számára olyan tüneteket okozhat, mint a puffadás, fájdalom, hasmenés, székrekedés, valamint reflux és hányás.

Jelenleg az egyetlen módja a tünetek elkerülésének a kiváltó élelmiszerek kerülése. Hosszú távon a glutén által kiváltott immunreakciók károsíthatják a vékonybél bolyhait, amelyek a tápanyagok felszívódását segítik elő.

A cöliákia kezelésének egyetlen módja jelenleg a glutén teljes kiiktatása az étrendből. Ez nehezen kivitelezhető, és a szakértők egyetértenek abban, hogy a gluténmentes diéta önmagában nem elegendő

- mondja Elena Verdu, a McMaster Egyetem gasztroenterológusa.

A betegséggel diagnosztizáltak mintegy 90 százaléka hordozza a HLA-DQ2.5 fehérjét kódoló génpárt, míg a fennmaradó 10 százalék többsége a hasonló HLA-DQ8 fehérjét kódoló génekkel rendelkezik. Ezek a fehérjék az emésztésnek ellenálló glutén-peptideket mutatják be az immunrendszernek, ami T-sejtes támadást indít el. A kutatók élő bélmodelleket, úgynevezett organoidokat hoztak létre egér bélsejtekből, hogy közelről tanulmányozhassák az immunfehérjék kifejeződését, gyulladásos ingereknek, valamint előemésztett és intakt gluténnek kitéve őket.

Ez lehetővé tette számunkra, hogy leszűkítsük a konkrét ok-okozati összefüggést, és pontosan bizonyítsuk, hogy a reakció megtörténik-e és hogyan

- magyarázza Tohid Didar, a McMaster Egyetem biomedicinális mérnöke.

A vizsgálatokból kiderült, hogy a bélfalat bélelő sejtek nem csupán passzív szemlélői a glutén elleni immunreakciónak, hanem kulcsfontosságú szereplők, amelyek közvetlenül mutatják be a bélbaktériumok és transzportenzimek által lebontott gluténfragmentumokat a glutén-specifikus immunsejteknek. Az érintett szövettípusok és a gyulladásos mikrobák általi fokozódásuk ismerete új célpontokat kínál a jövőbeli kezelések számára,

potenciálisan lehetővé téve, hogy a világszerte élő milliók kockázat nélkül fogyaszthassanak gluténtartalmú élelmiszereket.

Címlapkép forrása: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images