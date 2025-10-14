  • Megjelenítés
Bekeményít az ősz: faggyal érkezik a hétvége
Bekeményít az ősz: faggyal érkezik a hétvége

Alig pár napos felmelegedést követően máris készülhetünk az újabb hidegfrontra, ami szombaton érkezik – közölte az idokep.hu.

Az idei évben sorozatosan érkeznek a száraz hidegfrontok Magyarországra, a következő hullám éppen a hétvégén éri el hazánkat. Az előrejelzések szerint szombaton észak, északnyugat felől újra betör a Kárpát-medencébe a hideg levegő. Ez ismételten nem hoz magával számottevő csapadékot, így a súlyos aszályhelyzet mérséklődésére egyelőre a mostani front sem hoz megoldást. A hűvös levegő már napközben is érezhető lesz, sokfelé élénk északnyugati széllökések kíséretében.

Vasárnap megváltozik a helyzet, kitisztul az égbolt, tiszta időre van kilátás a hidegfront elvonulása nyomában. A napsütéses idő mellett nem várható felmelegedés, de a légmozgás enyhül. Ennek köszönhetően nagy területen fordulhatnak elő az országban fagyok, több helyen -1 vagy -2 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők. A szélvédett, fagyzugos területeken nem lesz ritka a -5 fokos hideg sem. A nappali csúcshőmérséklet nem haladja majd meg a 10-15 fokot.

A jövő hét eleje még mindig nagyon hűvösen indulhat, de aztán változásra van kilátás, egy melegebb légtömeg nedvességgel köszönthet be Magyarországra.

