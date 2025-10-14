  • Megjelenítés
Brutális menetelésben az arany
Az arany ára ma újabb történelmi csúcsot ért el, unciánként 4170 dolláron, miután a befektetők ismét menedékeszközöket kezdtek vásárolni a fokozódó amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a kamatcsökkentési várakozások erősödése közepette.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten

újraélesztette a kereskedelmi háborút Kínával,

amikor újabb vámokat helyezett kilátásba a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezetett be. Peking válaszul megtorló lépéseket ígért, ha Trump valóban végrehajtja fenyegetéseit.

Ezen felül a piacokat továbbra is aggasztja az elhúzódó amerikai kormányzati leállás, amely – Scott Bessent pénzügyminiszter szerint – már kezd érezhetően hatni a gazdaságra is.

Közben a befektetők Jerome Powell, a Fed elnökének mai felszólalását várják a NABE éves konferenciáján, abban bízva, hogy újabb jelzéseket kaphatnak az amerikai jegybank kamatcsökkentési pályájáról. A határidős piacok jelenleg 97 százalékos valószínűséget áraznak egy októberi, 25 bázispontos kamatvágásra, és 90 százalékos esélyt egy decemberire.

Ebben a közegben remekül teljesít tehát az arany, ma eddig 1,2 százalékkal került feljebb a jegyzés és

ezzel ismét új történelmi csúcsot döntött az árfolyam.

