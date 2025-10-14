  • Megjelenítés
Éjszaka leáll a BudapestGO: olyan új funkciók jönnek, amik nagy könnyebbséget jelentenek majd az utazásban
Gazdaság

Éjszaka leáll a BudapestGO: olyan új funkciók jönnek, amik nagy könnyebbséget jelentenek majd az utazásban

MTI
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a BudapestGO utazási alkalmazást gyorsabbá és megbízhatóbbá kívánja tenni.

Kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem lehet majd használni a BudapestGO alkalmazást, mivel fejlesztéseket fognak rajta végezni. A közlemény szerint egy sor új funkciót kap majd az applikáció, így például útvonalterv nézetben láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kap az útvonaltervek listanézete is. Kijelentették, hogy az útvonaltervezés esetében még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés.

Fejlesztést kap a bérletesek és napijegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő "felszállok" gomb is. A funkció mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható. A megállóban vagy a végállomáson a "felszállok" gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi, két percen belül induló járműveket (metró esetében a metróállomást) jeleníti meg. Azt írják, hogy a megfelelő jármű kiválasztása után egyszerűsödik a beolvasás, mivel nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen elvégezhető.

Ahhoz, hogy a felhasználók az új funkciókat használni tudják, a fejlesztést követően frissíteniük kell az alkalmazást.

A BKK azt is kiemelte, hogy október hónappal egy új terméket is választhatnak a felhasználók: érvényes Budapest-bérlettel (kivéve félhavi Budapest-bérlet), a Pest vármegyebérlet vagy országbérlet teljes árú vagy kedvezményes változatával papíralapon vagy digitális formában rendelkezők a normál díjszabás szerinti 2500 forint helyett 1000 forintért vásárolhatják meg a kiegészítő jegyet a 100E Repülőtéri Expressz járatra. Ez az "Egyéb közlekedési jegyek" menüpont alatt érhető el, és kizárólag érvényes (digitális vagy papíralapú) bérlet megléte esetén vásárolható meg, illetve érvényesíthető.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkeztek Budapestre az első elektromos csuklós autóbuszok

Erre várt fél Budapest: nagy lépés a kulcsfontosságú villamosvonal megépítése felé

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
london-vendegmunkas-diak-hallgato-egyetemisra-turizmus-munkavallalas-nagy-britannia-egyesult-kiralysag
Gazdaság
Akár pár hónapon belül mozdulhatnak a kamatok Európa egyik vezető gazdaságában
Pénzcentrum
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility