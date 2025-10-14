Éjszaka leáll a BudapestGO: olyan új funkciók jönnek, amik nagy könnyebbséget jelentenek majd az utazásban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a BudapestGO utazási alkalmazást gyorsabbá és megbízhatóbbá kívánja tenni.

Kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem lehet majd használni a BudapestGO alkalmazást, mivel fejlesztéseket fognak rajta végezni. A közlemény szerint egy sor új funkciót kap majd az applikáció, így például útvonalterv nézetben láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kap az útvonaltervek listanézete is. Kijelentették, hogy az útvonaltervezés esetében még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés.

Fejlesztést kap a bérletesek és napijegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő "felszállok" gomb is. A funkció mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható. A megállóban vagy a végállomáson a "felszállok" gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi, két percen belül induló járműveket (metró esetében a metróállomást) jeleníti meg. Azt írják, hogy a megfelelő jármű kiválasztása után egyszerűsödik a beolvasás, mivel nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen elvégezhető.

Ahhoz, hogy a felhasználók az új funkciókat használni tudják, a fejlesztést követően frissíteniük kell az alkalmazást.

A BKK azt is kiemelte, hogy október hónappal egy új terméket is választhatnak a felhasználók: érvényes Budapest-bérlettel (kivéve félhavi Budapest-bérlet), a Pest vármegyebérlet vagy országbérlet teljes árú vagy kedvezményes változatával papíralapon vagy digitális formában rendelkezők a normál díjszabás szerinti 2500 forint helyett 1000 forintért vásárolhatják meg a kiegészítő jegyet a 100E Repülőtéri Expressz járatra. Ez az "Egyéb közlekedési jegyek" menüpont alatt érhető el, és kizárólag érvényes (digitális vagy papíralapú) bérlet megléte esetén vásárolható meg, illetve érvényesíthető.

