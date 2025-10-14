  • Megjelenítés
Ennek örülni fognak a fővárosi bringások: hamarosan el lehet akár az országhatárig is tekerni
Ennek örülni fognak a fővárosi bringások: hamarosan el lehet akár az országhatárig is tekerni

MTI
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentése szerint hamarosan megkezdődhet a fontos fővárosi kerékpáros útszakasz hiányzó elemének építése.

A budapesti kerékpáros hálózatban van egy komoly hiányosság, méghozzá a Duna menti kerékpárúton, a mintegy 3,5 kilométer hosszú, a Megyeri csárda és az Újpesti vasúti híd közötti szakasz. A BKK szerint most nagy lépést sikerült tenni a megépítés felé, ugyanis útépítési hatósági engedélyt adtak a részre. A közlemény szerint ennek megépítésével

Budapesttől a Duna partján Vácon és Szobon keresztül egészen az országhatárig létrejönne EuroVelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat.

A fejlesztés az észak-pesti agglomerációból érkező kerékpárosok lehetőségeit is nagyban megkönnyítik.

Hozzátették, az útépítési engedély megszerzése utáni első lépés a közművek részletes tervezése és a kiviteli tervek készítése lesz. A tenderdokumentáció a jelenlegi ütemezés szerint 2026 tavaszára készülhet el, azt követően - a szükséges források biztosítása esetén - indulhat a kivitelezés előkészítése és a közbeszerzési eljárás.

A Megyeri csárda és az Újpesti vasúti híd megépítése egyben azt is jelentheti, hogy létrejön az összeköttetés a fővárosi belső hálózat, és a Duna parti agglomerációs településeken már megépült szakaszok között. A 3,5 kilométeres útszakasz legalább 3,5 méteres szélességű és kétirányú lesz, kapcsolódva a városhatárig érő északi vonalhoz.

Címlapkép forrása: Cemal Yurttas/Anadolu via Getty Images

