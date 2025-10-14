  • Megjelenítés
Evakuálták a lakosságot az európai turistaparadicsomban, ahol hirtelen annyi eső esett le, mint nálunk egész évben
Evakuálták a lakosságot az európai turistaparadicsomban, ahol hirtelen annyi eső esett le, mint nálunk egész évben

Spanyolország keleti részét ismét rendkívüli időjárási helyzet sújtja: az Alice névre keresztelt sekély ciklon özönvízszerű esőzéseket és áradásokat okoz, mindössze két héttel a Gabrielle hurrikán pusztítása után - írja az idokep.hu.

A térségben pénteken kezdődtek a heves esőzések, amelyek kialakulásáért az alacsony légnyomású rendszer és az átlagosnál jelentősen melegebb tengerfelszín együttesen felelős. Tarragonában, az Ebro folyó deltájában különösen kritikus a helyzet, ahol vasárnapig négyzetméterenként 450 liter csapadék hullott. Ez a mennyiség rendkívülinek számít, hiszen Magyarország aszályosabb területein egész évben sem esik ennyi eső. A 2025-ös év hazánkban is hasonlóan száraznak ígérkezik.

A hirtelen lezúduló csapadékmennyiséggel a csatornarendszerek nem tudtak megbirkózni, ami súlyos villámárvizeket eredményezett, különösen a hegyvidéki területeken. Több településen evakuálni kellett a lakosságot. A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) vasárnap a legmagasabb, piros riasztást adta ki az ország keleti régióiban.

A szakértők szerint Alice a következő napokban fokozatosan veszít erejéből, és a hét közepére várhatóan stabilizálódik az időjárás Spanyolország keleti részén.

Címlapkép forrása: Albert Llop/NurPhoto via Getty Images

