Evakuálták a lakosságot az európai turistaparadicsomban, ahol hirtelen annyi eső esett le, mint nálunk egész évben

A térségben pénteken kezdődtek a heves esőzések, amelyek kialakulásáért az alacsony légnyomású rendszer és az átlagosnál jelentősen melegebb tengerfelszín együttesen felelős. Tarragonában, az Ebro folyó deltájában különösen kritikus a helyzet, ahol vasárnapig négyzetméterenként 450 liter csapadék hullott. Ez a mennyiség rendkívülinek számít, hiszen Magyarország aszályosabb területein egész évben sem esik ennyi eső. A 2025-ös év hazánkban is hasonlóan száraznak ígérkezik.

#DePlaneta Las impactantes imágenes provocadas por la DANA Alice en España: fuertes lluvias, clases suspendidas y trenes sin circular. Cortesía. pic.twitter.com/i9YiZIn2u7 https://twitter.com/hashtag/DePlaneta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Diario El Salvador (@elsalvador) October 13, 2025

A hirtelen lezúduló csapadékmennyiséggel a csatornarendszerek nem tudtak megbirkózni, ami súlyos villámárvizeket eredményezett, különösen a hegyvidéki területeken. Több településen evakuálni kellett a lakosságot. A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) vasárnap a legmagasabb, piros riasztást adta ki az ország keleti régióiban.

Torrents of muddy water swept through La Ràpita in Catalonia on Sunday as Storm Alice battered southeast Spain. AEMET has issued red alerts for the region, raising concerns after last year’s deadly floods that killed over 200 people.#Spain #Catalonia #StormAlice… pic.twitter.com/X8eU6eaOiY https://twitter.com/hashtag/Spain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — SG News (@SGNews123) October 13, 2025

A szakértők szerint Alice a következő napokban fokozatosan veszít erejéből, és a hét közepére várhatóan stabilizálódik az időjárás Spanyolország keleti részén.

Címlapkép forrása: Albert Llop/NurPhoto via Getty Images