Ez aztán a macskajaj: valósággal elárasztották a szigetet a négylábú kóborok, a hatóságnak lépnie kell

Ciprus közismert arról, hogy a kellemes földközi-tengeri mediterrán klímának köszönhetően rengeteg macska él a szigeten. A négylábúak az ideális környezetben gyorsan szaporodnak, ennek köszönhetően rendkívül gyakorivá váltak a közterületeken az utcákon is. A helyi parlament környezetvédelmi bizottsága szeptember végén érzékelhette igazán a problémát, amikor arról tájékoztatták őket, hogy a jelenlegi költségkeret nem elegendő a gyorsan növekvő macskapopuláció megfékezésére.
Antonia Theodosiou környezetvédelmi biztos kifejtette, hogy a jelenlegi program jó, csak nincs elegendő keret növelni a négylábúak sterilizációját. Jelenleg mintegy 100 ezer euró áll rendelkezésükre, ezzel évente mintegy 2000 macskát tudnak terméketlenné tenni. Ez egészen biztosan nem elegendő ahhoz, hogy megállítsa a szaporodást. Maria Panayiotou környezetvédelmi miniszter érzékelte a problémát, ezért
október 4-én – éppen az Állatok világnapján – bejelentette, hogy 300 ezer euróra emeli a sterilizációs program keretét.
Ezt a lépést sokan üdvözölték, ám mások kiemelték, hogy még ez sem lehet elegendő a valódi megoldáshoz. A macskák túlszaporodása a helyi ökoszisztémát is veszélyezteti, ugyanis a kistestű emlősök rendkívül hatékony ragadozók. Mindez akár a vadmacskák számára is problémás lehet, amelyek a fogyatkozó táplálék miatt egyre inkább a lakott területekre kényszerülnek.
Ciprus már régóta közismert arról, hogy rengeteg macska él a szigeten, ezt a történelmi múlt is bizonyítja: nemrégiben egy régészeti kutatás során egy 9500 éves leletet sikerült találni, ahol a háztartással együtt élt egy háziasított macska is. Az állatot ráadásul az emberekkel együtt temették el, ami különösen mutatja a kötődést. Ma az utcákon bolyongó és ejtőző állatok valódi turistalátványosságnak számítanak, rengetegen vásárolnak számukra eledelt és etetik is őket. Éppen ez
a „jólét” és gondoskodás vezetett oda, hogy egyre több kismacska éli túl a születést, ez pedig jelentős szaporulatot eredményezett.
Mindez nagyobb tempóban történik, mint ahogy képesek lennének tartani a lépést a növekedéssel, ezért hatékonyabb megoldások után kell nézniük. Néhány szakember szerint négyéves, szigorú programra van szükség, ahol befogják a kóbor állatokat, kifejezetten a nőstényeket, hozzáértők segítségével, majd állatorvosi klinikákban végrehajtják a szükséges beavatkozást. Ebbe a lakosságot is bele kell vonniuk egy applikáció segítségével.
Theodosiou környezetvédelmi biztos elmondta, hogy munkatársai egy hosszú távú stratégián dolgoznak, amely összefogja a kormányt, a természetvédőket és az önkénteseket, hogy pontos macskapopuláció-számlálást végezzenek, és utat nyissanak egy tömeges sterilizálási programnak. A terv legalizálná a magán macskamenhelyeket is.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
