Friss kutatás: szinte mindenki konyhájában megtalálható a rákos megbetegedés elleni csodaszer

A Hongkongi Egyetem (HKUMed) kutatói felfedezték, hogy az olívaolajban található olajsav (OA) jelentősen erősíti a γδ-T sejteket, amelyek a szervezet gyors reagálású védelmi vonalát képezik a fertőzések és a daganatok növekedése ellen. A kutatók azt vizsgálták, hogyan befolyásolják a különböző étrendi zsírsavak ezeket a speciális T-sejteket.

A kísérlet során emberi γδ-T sejteket izoláltak és tenyésztettek, majd egy részüket olajsavnak, másik részüket palmitinsavnak (PA) tették ki, amely gyakran megtalálható pálmaolajban, húsokban és tejtermékekben. Ezután értékelték a sejtek túlélését, anyagcseréjét és tumorsejt-ölő képességét. Az olajsavval kezelt sejtek nemcsak életképesek maradtak, hanem anyagcseréjük teljes erővel működött, mitokondriumaik stabilak maradtak, és a tumorsejt-ölő mechanizmusuk sértetlen maradt. Ezzel szemben a palmitinsavnak kitett sejtek anyagcsere-összeomlást szenvedtek és gyulladásos önpusztítást mutattak.

Kutatásunk arra utal, hogy az étrendi zsírsav-kiegészítés, különösen az olajsavban gazdag élelmiszerekkel, mint az olívaolaj és az avokádó, fokozhatja a γδ-T sejtek immunfelügyeletét, ami hatékonyabb rákkezelésekhez vezethet

- mondta Tu Wenwei, a HKUMed Gyermek- és Serdülőgyógyászati Tanszékének professzora.

Az eredmények azt mutatják, hogy a rákbetegeknek kerülniük kellene a palmitinsavat, és fontolóra kellene venniük az olajsav-kiegészítést étrendjükben a γδ-T sejt alapú rákterápiák klinikai eredményeinek javítása érdekében

- tette hozzá Tu professzor.

Bár ezeket a megállapításokat egérkísérletekben és sejtkultúrákban mutatták ki, a kutatás erősíti azt a növekvő érvet az immunmetabolizmus területén, hogy bizonyos természetes zsírok széles körű előnyökkel járnak a sejtek egészsége szempontjából, míg mások több kárt okozhatnak, mint hasznot. A kutatók azonban óvatosságra intenek, és hangsúlyozzák, hogy eredményeiket még nem igazolták emberi modellben. Ennek ellenére a tanulmány hozzájárul a személyre szabott táplálkozási tervek fontosságát alátámasztó növekvő bizonyítékokhoz a rákkezelés támogatásában.

Címlapkép forrása: Stefano Guidi/Getty Images