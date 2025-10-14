Így teljesítettek a hazai cégek a gazdaság lakmuszpapírjának számító szektorban

A gazdasági sajtót olvasóknak manapság már-már unalomig ismert a magyar makrofolyamatok elemzése a háború, az energiaárak, az európai gazdasági lassulás vagy a munkaerőpiaci változások fényében. Arról is viszonylag sok szó esik, hogy miként hatnak ezek a tényezők egyes iparágak kilátásaira. Mint elsősorban magyar magáncégekkel együtt dolgozó tanácsadó, minket is érdekelnek a makrotrendek, de elsősorban alulnézetből az egyes cégek szemszögéből.
Egyik kiemelt iparágunk a logisztika, és mivel ez valamennyire a gazdasági teljesítmény lakmuszpapírja is, megnéztük a legnagyobb magyar tulajdonú logisztikai szereplők elmúlt évekbeli pénzügyi teljesítményét 2024-ig bezárólag, és megvizsgáltuk, hogyan tükröződnek a jól ismert trendek a céges teljesítményekben. Az elemzéshez három szegmensbe soroltuk a nagyobb szereplőket (szállítmányozás, közúti fuvarozás és egyéb szolgáltatók), hogy lássuk, mennyiben mások az uralkodó hatások szegmensenként.
Az elemzést több mint 100 magyar tulajdonban lévő logisztikai cég körében végeztük el, azonban az alább bemutatott listáinkra csak az adott szegmens legnagyobb szereplői kerültek fel. A szegmensekbe való besorolásnál kénytelenek voltunk szubjektív elemeket is figyelemebe venni, mivel a legtöbb szereplő több szegmensben is aktív és szegmensenkénti adatok általában nem álltak rendelkezésre. De azt gondoljuk, hogy az összegyűjtött adatok ezzel együtt is jó képet festenek a szegmensek teljesítményéről.
Szállítmányozók
Az előző év gyenge eredményei után 2024-ben a szállítmányozók újra növekedni tudtak.
A belföldi áruforgalom volumenének jelentős csökkenése és a külkereskedelmi forgalom visszaesése ellenére az általunk vizsgált cégek mediánértéken 12%-kal növelni tudták bevételeiket 2024-ben, a lista 21 cégéből 20 ért el forgalomnövekedést.
A nemzetközi szállítmányozásban érdekelt cégek számára kedvezőbb környezetet jelentett a nemzetközi tarifák emelkedése a tengeri és egyes légi szállítási útvonalakon, miután a magasabb árak mellett magasabb díjszabással tudtak dolgozni. További pozitív hatást jelentett a devizaárfolyamok kedvező alakulása: a forint 6,6%-kal gyengült az euróval szemben 2024-ben.
A bevételnövekedéssel párhuzamosan azonban folytatódott a költségek ennél is gyorsabb ütemű emelkedése, így a jövedelmezőségi mutatók jobban tükrözik a szektor általános helyzetét.
Mivel a megemelkedett kiadások áthárítása csak részlegesen valósult meg, átlagosan 5%-kal csökkent a vizsgált cégek EBITDA-ja,
az átlag EBITDA-fedezet pedig 6,3%-ról 5,2%-ra esett vissza, a medián EBITDA-fedezet pedig még ennél is nagyobb mértékben, 6,5%-ról 4,7%-ra mérséklődött.
Ahogy a lenti táblázatból is látszik, a szegmens legnagyobb vállalatai így is kiemelkedő eredményt tudtak elérni, különösen a tengeri és légi forgalommal foglalkozó fuvarszervezők. Ugyanakkor a közúti szállítmányozásra szakosodott cégek esetében jóval visszafogottabb dinamikák tapasztalhatóak mind az árbevételt, mind pedig a jövedelmezőséget tekintve.
Közúti fuvarozók
A szállítmányozó cégekkel ellentétben a fuvarozók üzleti modelljének központi eleme a saját tulajdonban álló gépjárműflotta, melyből következően jövedelmezőségüket erősen befolyásolják az üzemeltetési költségek és a sofőrök bérköltsége.
A közúti fuvarozók 2024-ben is képesek voltak növelni bevételeiket, átlagosan 13%-kal.
A növekedés mértéke összhangban van a fuvardíjak kétszámjegyű emelkedésével a Digilog Consulting Közúti Fuvarozási Árindex elemzései alapján, mivel a 2023-as év szorított helyzete után nagyobb mozgástere volt a belföldi fuvarozóknak az áremelésre. Az áruforgalom ugyanakkor továbbra is jelentős csökkenést mutatott, aminek elsőszámú okai a hazai beruházások és az építőipar gyenge teljesítménye voltak. Ezzel szemben a hazai kiskereskedelemben alacsony, de stabil növekedés volt tapasztalható, amely szilárd keresletet támaszt a belföldi disztribúciós szolgáltatások iránt. Ez a különbség jól látható a kapacitások változásban is, hiszen míg a nemzetközi fuvarozók leépítési hulláma folytatódott 2024-ben, addig a belföldi fuvarozók 9,9%-kal növelték kapacitásaikat.
A szegmens adataiból kiolvasható, hogy
a közúti fuvarozók megemelkedett költségeik túlnyomó részét át tudták hárítani megrendelőikre, és ezzel megőrizték az átlagosan 14% körüli EBITDA szintű profitabilitásukat.
Ehhez az is kellett, hogy a számottevően emelkedő költségelemek (hazai és nemzetközi útdíjak, bérek) mellett más területeken (üzemanyagárak, devizaárfolyam) kedvezően alakuljanak számukra a körülmények. A fentiek mellett a forint mérsékelt gyengülése is enyhítette a költségoldali nyomást. Az egyes cégek adataiból is jól látható a fent említett kettősség. A nagyobb növekedési rátákat és stabilabb profitabilitást elsősorban a belföldre koncentráló cégek tudták felmutatni.
Egyéb logisztikai szolgáltatók
Az egyéb logisztikai szolgáltatók közé azokat a cégeket soroltuk, ahol az árbevétel túlnyomó része vasúti áruszállítás/fuvarozás, raktározás, rakománykezelés, csomagszállítás, illetve vámlogisztika tevékenységek valamelyikéből származik, így ez a kategória meglehetősen vegyes összetételű, de vannak benne viszonylag homogén csoportok.
Az egyéb logisztikai szolgáltatók kategóriába tartozó cégek többsége nominálisan szintén növelni tudta bevételeit, bár a medián emelkedés csupán 8% volt, ami elmarad a szállítmányozók és a közúti fuvarozók eredményétől.
Különösen a vasúti áruszállítók szenvedtek, több negatív vagy az átlagtól jelentősebben elmaradó bevételváltozást látunk itt, EBITDA-szintű profitabilitásuk pedig szinte kivétel nélkül csökkent.
Kiemelkedő eredményeket ebben a csoportban a raktározással és rakománykezeléssel foglalkozók tudtak elérni, a Masped Csoport, a Trans-pack Logisztika és a Huncargo Forwarding Kft. mutatták a legnagyobb EBITDA-növekedést, elsősorban a bővülő kiskereskedelmi forgalom és a lassuló költségemelkedések miatt.
Tranzakciós trendek
A szűkülő piacon egyelőre alacsony a tranzakciós aktivitás, de ebből a szempontból is kiemelkedett a Waberer’s csoport, amely tovább konszolidálta egyértelmű piacvezető szerepét.
A csoport a Petrolsped és a GYSEV Cargo felvásárlásával megerősítette intermodális szállítói képességeit, amely újabban egyre nagyobb fontosságot élvez európai szinten.
Tranzakciós szempontból üde színfoltot jelentett a csomagszállítók piaca, ahol a fent említett megnövekedett e-kereskedelmi forgalom miatt éles verseny alakult ki a vezető pozíciókért.
- 2024-ben a román tulajdonban lévő Sameday a Sprintert és a Fürgefutárt akvirálta,
- a GLS csoport az online üzleteknek kiszervezett logisztikai szolgáltatásokat nyújtó iLogistic Kft-t vásárolta fel,
- míg a hazai csomagautomata-piac meghatározó szereplőjét, a Foxpostot a cseh Packeta-t is tulajdonló befektetői csoport vette meg.
Az év során a Heal Partners két tranzakcióban is közreműködött, a Petrolsped és a Foxpost tulajdonosait is segítette eladó oldali tanácsadóként, így első kézből szerezhettünk tapasztalatokat a vasútlogisztikai és a csomagszállítói piac erőviszonyainak átrendeződése kapcsán.
Összegzés
Összegezve elmondható, hogy 2024-ben is kihívásokkal teli környezetben kellett helytállniuk a hazai logisztikai vállalkozásoknak. A különböző makrogazdasági fejlemények eltérően hatottak az iparág egyes szegmenseire, ami elemzésünk adataiból is visszaköszön.
- Habár a szállítmányozók nominálisan tudták növelni bevételeiket a megemelkedett nemzetközi tarifák, a forint gyengülése és az átfolyó költségek emelkedése miatt, profitabilitásuk jelentősen csökkent a 2024-es év során.
- Ezzel szemben az elsősorban belföldre fókuszáló közúti fuvarozók költségeik jelentős emelkedése ellenére is tartani tudták marginjaikat, a hazai kiskereskedelmi forgalom kedvező alakulásának köszönhetően.
- Az egyéb logisztikai szolgáltatók csoportján belül eltérő dinamikák figyelhetők meg. Leginkább a vasúti szállítmányozók szenvedték meg az építőipar és a beruházások gyengélkedését, míg a csomagszállítók az e-kereskedelem továbbra is erős teljesítményének köszönhetően újra sikeres évet zártak.
A szektor globális kilátásait nagyfokú bizonytalanság jellemzi.
A kereskedelmi forgalom alakulását és annak főbb irányait a vámháború újabb fejezetei befolyásolják, a mind többfelé fellángoló geopolitikai konfliktusok pedig kiszámíthatatlan üzemanyagár-ingadozásokat okozhatnak.
A turbulens környezetben a hazai cégek számára a visszafogott hazai és európai gazdasági kilátások nem ígérnek radikális javulást rövid távon, ugyanakkor vannak optimizmusra okot adó tényezők is. A hadiipar, a közlekedés és a digitalizáció terén tervezett nagyszabású európai infrastrukturális fejlesztések az EU-n belüli kereskedelem, és így az áruszállítási volumenek növekedéséhez vezethetnek a következő években.
Ugyanakkor rövid távon a jelenlegihez hasonló körülményekre számítunk a magyar piacon és szignifikáns változás inkább 2026-tal kezdődően képzelhető el, a válságos időszakból kilábaló európai kereskedelem, illetve a belföldi beruházási ciklus újbóli beindulása esetén.
Címlapkép forrása: Shutterstock
