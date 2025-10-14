IMF: Ellenálló maradt a világgazdaság, de a növekedés lassulhat

A szervezet szerint a világgazdaság idén 3,2 százalékkal, jövőre pedig 3,1 százalékkal bővülhet, ami ugyan némileg jobb az év eleji várakozásoknál, de elmarad a 2024-es 3,3 százalékos növekedéstől.

Az Nemzetközi Valutaalap növekedési előrejelzései (GDP százalék) Ország/térség Áprilisi előrejelzés, 2025 Új előrejelzés, 2025 Áprilisi előrejelzés, 2026 Új előrejelzés, 2026 Fejlett gazdaságok 1,4 1,6 1,5 1,6 Fejlődő gazdaságok 3,7 4,2 3,9 4 Eurozóna 0,8 1,2 1,2 1,1 USA 1,8 2 1,7 2,1 Németország 0 0,2 0,9 0,9 Franciaország 0,6 0,7 0,8 0,9 Olaszország 0,4 0,5 0,8 0,8 Japán 0,6 1,1 0,6 0,6 Egyesült Királyság 1,1 1,3 1,4 1,3 Kína 4 4,8 4 4,2 Forrás: IMF World Economic Outlook, Portfolio

Az amerikai vámemelések hatása enyhébb a vártnál, de hosszú távon továbbra is kockázat

Az év eleje óta folyton arról szólnak a hírek, hogy az Egyesült Államok jelentős vámokat vet ki a kereskedelmi partnereire, amivel a globális kereskedelmi feszültségek újabb hullámát indította el. Bár a piaci szereplők gyorsan reagáltak – előrehozták az importot, átirányították az ellátási láncokat, és több ország új kereskedelmi megállapodásokat kötött –, a vámháború továbbra is bizonytalanságot okoz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a pár napja kirobbant újabb feszültségek a kínaiakkal a ritkaföldfém-export korlátozása miatt.

Az IMF szerint a negatív hatás egyelőre mérsékelt, de a globális kereskedelem hatékonysága tartósan csökkenhet, ha a vámok és korlátozások hosszabb távon fennmaradnak. Az Egyesült Államokban ráadásul a vámok inflációs nyomást is keltenek.

Az amerikai gazdaságot több, egymással ellentétes folyamat alakítja.

A szigorúbb bevándorlási politika csökkenti a munkaerő-kínálatot.

Ezt ugyanakkor részben ellensúlyozza a gazdaság ciklikus lehűlése, ami mérsékli a munkaerő-keresletet.

A mesterséges intelligencia (AI) körüli befektetési hullám erőteljesen növeli a tőkebefektetéseket és a fogyasztói bizalmat, de kockázatot is jelent: az IMF szerint az AI-őrület hasonlít a 1990-es évek végének dotkom-buborékához. Ha a nyereségvárakozások nem teljesülnek, hirtelen piaci korrekció jöhet.

A tágabb pénzügyi feltételek, a gyengébb dollár és az enyhén expanzív költségvetés 2026-ban támogatják a növekedést, de az inflációs kockázatok erősödnek.

Európa: fiskális élénkítés és aggályok

Európában a növekedést főként Németország fiskális expanziója segíti, míg a feltörekvő és fejlődő országok a gyengébb dollár és lazább pénzügyi feltételek miatt tudtak viszonylag jól alkalmazkodni. Az IMF kiemeli, hogy az elmúlt években javultak a gazdaságpolitikai keretrendszerek ezekben az országokban, ami növelte ellenálló képességüket.

A jelentés szerint a közpénzügyek helyzete az USA-ban és Európában is aggasztó.

A magas államadósság, a reálkamatok emelkedése és az új kiadási igények (például honvédelemre) egyre nehezebbé teszik a költségvetések fenntarthatóságát. Ennek eklatáns példája Franciaország, ahol már több kormány belebukott a próbálkozásba, hogy tető alá hozzá a jövő évi költségvetést.

Ez a befektetőket is aggasztja, több fejlett országban emelkedtek a piaci hozamok. Az alacsony jövedelmű országok pedig a csökkenő nemzetközi segélyek miatt kerülhetnek válságba.

Kína: tartósan gyenge növekedés, szerkezeti problémákkal

Kína marad a globális növekedés egyik kulcsszereplője, de a kilátások gyengék.

A 2021–22-es ingatlanpiaci válság következményei még mindig érezhetők,

az ingatlanberuházások csökkennek, és a gazdaság adósság-deflációs spirálba kerülhet. Bár az export más ázsiai és európai piacokra nőtt, és a jüan gyengülése segítette a versenyképességet, az IMF szerint a hatalmas állami támogatások torzítják a gazdaság szerkezetét, különösen a gyártóiparban.

A termelékenység bizonyos ágazatokban (például elektromos autók, napenergia) javul, de összességében nem nő. Az alapvető reformok hiánya miatt a hosszabb távú kilátások gyengék.

Mi jelentene segítséget?

A Valutaalap szerint a pesszimista kép nem végleges. Több tényező is gyorsan javíthatná a kilátásokat:

A kereskedelmi bizonytalanság csökkenése és új megállapodások akár 0,7 százalékkal is növelhetnék a globális GDP-t rövid távon.

A mesterséges intelligencia hosszabb távon növelheti a termelékenységet, ami további 0,4 százalékos többletet adhat.

Az IMF szerint a kulcs az, hogy a kormányok visszaállítsák a bizalmat és a kiszámíthatóságot a gazdaságpolitikában, miközben hosszú távon az oktatásba, kutatásba, infrastruktúrába és jó kormányzásba kell fektetniük.

