IMF: Ellenálló maradt a világgazdaság, de a növekedés lassulhat

A szervezet szerint a világgazdaság idén 3,2 százalékkal, jövőre pedig 3,1 százalékkal bővülhet, ami ugyan némileg jobb az év eleji várakozásoknál, de elmarad a 2024-es 3,3 százalékos növekedéstől.
|Az Nemzetközi Valutaalap növekedési előrejelzései (GDP százalék)
|Ország/térség
|Áprilisi előrejelzés, 2025
|Új előrejelzés, 2025
|Áprilisi előrejelzés, 2026
|Új előrejelzés, 2026
|Fejlett gazdaságok
|1,4
|1,6
|1,5
|1,6
|Fejlődő gazdaságok
|3,7
|4,2
|3,9
|4
|Eurozóna
|0,8
|1,2
|1,2
|1,1
|USA
|1,8
|2
|1,7
|2,1
|Németország
|0
|0,2
|0,9
|0,9
|Franciaország
|0,6
|0,7
|0,8
|0,9
|Olaszország
|0,4
|0,5
|0,8
|0,8
|Japán
|0,6
|1,1
|0,6
|0,6
|Egyesült Királyság
|1,1
|1,3
|1,4
|1,3
|Kína
|4
|4,8
|4
|4,2
|Forrás: IMF World Economic Outlook, Portfolio
Az amerikai vámemelések hatása enyhébb a vártnál, de hosszú távon továbbra is kockázat
Az év eleje óta folyton arról szólnak a hírek, hogy az Egyesült Államok jelentős vámokat vet ki a kereskedelmi partnereire, amivel a globális kereskedelmi feszültségek újabb hullámát indította el. Bár a piaci szereplők gyorsan reagáltak – előrehozták az importot, átirányították az ellátási láncokat, és több ország új kereskedelmi megállapodásokat kötött –, a vámháború továbbra is bizonytalanságot okoz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a pár napja kirobbant újabb feszültségek a kínaiakkal a ritkaföldfém-export korlátozása miatt.
Az IMF szerint a negatív hatás egyelőre mérsékelt, de a globális kereskedelem hatékonysága tartósan csökkenhet, ha a vámok és korlátozások hosszabb távon fennmaradnak. Az Egyesült Államokban ráadásul a vámok inflációs nyomást is keltenek.
Az amerikai gazdaságot több, egymással ellentétes folyamat alakítja.
- A szigorúbb bevándorlási politika csökkenti a munkaerő-kínálatot.
- Ezt ugyanakkor részben ellensúlyozza a gazdaság ciklikus lehűlése, ami mérsékli a munkaerő-keresletet.
- A mesterséges intelligencia (AI) körüli befektetési hullám erőteljesen növeli a tőkebefektetéseket és a fogyasztói bizalmat, de kockázatot is jelent: az IMF szerint az AI-őrület hasonlít a 1990-es évek végének dotkom-buborékához. Ha a nyereségvárakozások nem teljesülnek, hirtelen piaci korrekció jöhet.
- A tágabb pénzügyi feltételek, a gyengébb dollár és az enyhén expanzív költségvetés 2026-ban támogatják a növekedést, de az inflációs kockázatok erősödnek.
Európa: fiskális élénkítés és aggályok
Európában a növekedést főként Németország fiskális expanziója segíti, míg a feltörekvő és fejlődő országok a gyengébb dollár és lazább pénzügyi feltételek miatt tudtak viszonylag jól alkalmazkodni. Az IMF kiemeli, hogy az elmúlt években javultak a gazdaságpolitikai keretrendszerek ezekben az országokban, ami növelte ellenálló képességüket.
A jelentés szerint a közpénzügyek helyzete az USA-ban és Európában is aggasztó.
A magas államadósság, a reálkamatok emelkedése és az új kiadási igények (például honvédelemre) egyre nehezebbé teszik a költségvetések fenntarthatóságát. Ennek eklatáns példája Franciaország, ahol már több kormány belebukott a próbálkozásba, hogy tető alá hozzá a jövő évi költségvetést.
Ez a befektetőket is aggasztja, több fejlett országban emelkedtek a piaci hozamok. Az alacsony jövedelmű országok pedig a csökkenő nemzetközi segélyek miatt kerülhetnek válságba.
Kína: tartósan gyenge növekedés, szerkezeti problémákkal
Kína marad a globális növekedés egyik kulcsszereplője, de a kilátások gyengék.
A 2021–22-es ingatlanpiaci válság következményei még mindig érezhetők,
az ingatlanberuházások csökkennek, és a gazdaság adósság-deflációs spirálba kerülhet. Bár az export más ázsiai és európai piacokra nőtt, és a jüan gyengülése segítette a versenyképességet, az IMF szerint a hatalmas állami támogatások torzítják a gazdaság szerkezetét, különösen a gyártóiparban.
A termelékenység bizonyos ágazatokban (például elektromos autók, napenergia) javul, de összességében nem nő. Az alapvető reformok hiánya miatt a hosszabb távú kilátások gyengék.
Mi jelentene segítséget?
A Valutaalap szerint a pesszimista kép nem végleges. Több tényező is gyorsan javíthatná a kilátásokat:
- A kereskedelmi bizonytalanság csökkenése és új megállapodások akár 0,7 százalékkal is növelhetnék a globális GDP-t rövid távon.
- A mesterséges intelligencia hosszabb távon növelheti a termelékenységet, ami további 0,4 százalékos többletet adhat.
Az IMF szerint a kulcs az, hogy a kormányok visszaállítsák a bizalmat és a kiszámíthatóságot a gazdaságpolitikában, miközben hosszú távon az oktatásba, kutatásba, infrastruktúrába és jó kormányzásba kell fektetniük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
