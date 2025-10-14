  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap nem változnak az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.

A mai átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter 
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 
