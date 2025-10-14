Itt a válaszlépés a kínai szigorra

A kanadai Titan Mining bányavállalat egy évi 40 000 tonnás kapacitású kereskedelmi grafitüzem kiépítését tűzte ki célul,

amely a jelenlegi amerikai természetes grafitkereslet mintegy felét lenne képes kielégíteni.

Kína döntése a grafitexport szigorításáról aláhúzza a biztonságos hazai természetes grafitellátás fontosságát

- nyilatkozta Rita Adiani, a Titan vezérigazgatója.

Kína már eddig is szigorúan ellenőrizte a ritkaföldfémek kivitelét, de a múlt héten további öt elemet adott a korlátozás alá eső anyagok listájához, így számuk 12-re emelkedett. Emellett korlátozta több tucat olyan berendezés és anyag exportját is, amelyeket a ritkaföldfémek bányászatához és finomításához használnak - olyan folyamatokban, amelyekben világvezető szerepet tölt be.

Márciusban Donald Trump amerikai elnök rendkívüli jogköröket léptetett életbe,

hogy felgyorsítsa olyan kritikus fontosságú ásványi anyagok hazai termelését, mint az alumínium, kobalt, lítium, grafit, neodímium és diszprózium.

A Titan közlése szerint az üzem a vállalat Kilbourne lelőhelyéről származó természetes pelyhes grafitot fog előállítani mikronizált és nagy tisztaságú formában.

