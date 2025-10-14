Kiadta a riasztást a WHO: olyan veszély fenyegeti az emberiséget, ami megelőzi a modern orvostudomány fejlődését

Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint 2023-ban a laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzések hatoda mutatott ellenállást az antibiotikumos kezelésekkel szemben.
Ezek a megállapítások mélyen aggasztóak
- nyilatkozta Yvan J-F. Hutin, a WHO antimikrobiális rezisztencia osztályának vezetője.
A baktériumok régóta fejlesztenek ki ellenállást a leküzdésükre tervezett gyógyszerekkel szemben, ami sok gyógyszert hatástalanná tesz. Ezt a folyamatot felgyorsította az antibiotikumok tömeges használata az emberek, állatok kezelésében és az élelmiszeriparban. A WHO jelentése szerint az antimikrobiális rezisztens (AMR) szuperbaktériumok közvetlenül több mint egymillió halálesetet okoznak, és közel ötmillióhoz járulnak hozzá évente. A 2023-ig tartó öt évben az antibiotikum-rezisztencia a megfigyelt antibiotikumok több mint 40 százalékánál növekedett, átlagosan évi 5-15 százalékkal.
A húgyúti fertőzések esetében a gyakran használt antibiotikumokkal szembeni rezisztencia globálisan jellemzően meghaladta a 30 százalékot. A jelentés nyolc gyakori kórokozó baktériumot vizsgált, köztük az E. colit és a K. pneumoniae-t, amelyek súlyos vérárami fertőzéseket okozhatnak. A WHO figyelmeztetett, hogy az E. coli fertőzések több mint 40 százaléka és a K. pneumoniae fertőzések 55 százaléka világszerte ellenálló a harmadik generációs cefalosporinokkal szemben, amelyek ezeknek a fertőzéseknek az elsődleges kezelési módjai.
Az antimikrobiális rezisztencia megelőzi a modern orvostudomány fejlődését, veszélyeztetve a családok egészségét világszerte
- figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.
Az Egyesült Államokban a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint
a gyógyszerrezisztens „rémálom baktériumok” okozta fertőzések aránya közel 70 százalékkal nőtt 2019 és 2023 között.
A WHO üdvözölte a megfigyelés javulását, de figyelmeztetett, hogy az országok 48 százaléka még mindig nem jelent AMR-adatokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a legtöbb rezisztencia a gyengébb egészségügyi rendszerekkel és kevesebb megfigyeléssel rendelkező helyeken található. A legmagasabb rezisztenciát a délkelet-ázsiai és a kelet-mediterrán régiókban találták, ahol a jelentett fertőzések harmada rezisztens volt. Az afrikai régióban a fertőzések ötöde volt rezisztens. A WHO figyelmeztetett, hogy nincs elegendő új teszt és kezelés fejlesztés alatt a gyógyszerrezisztens baktériumok terjedésének kezelésére.
Számos országban és régióban gyakorlatilag vakon repülünk, ahol elégtelenek az antimikrobiális rezisztencia megfigyelési rendszerei. Az antibiotikumok növekvő használata, a növekvő rezisztencia és a fejlesztési folyamat csökkenése nagyon veszélyes kombináció
- figyelmeztetett Hutin.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
