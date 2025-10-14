  • Megjelenítés
Gazdaság

Kissé javult a német gazdasági hangulatindex

Portfolio
A német befektetői hangulat a vártnál kisebb mértékben javult októberben, miközben Európa legnagyobb gazdaságának régóta várt fellendülése továbbra is késik.

A ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett adatai szerint a gazdasági hangulatindex 37,3 pontról 39,3 pontra emelkedett. Ez elmarad a Reuters által megkérdezett elemzők által várt 41,0 pontos értéktől.

A szakértők továbbra is reménykednek egy középtávú fellendülésben

- nyilatkozta Achim Wambach, a ZEW elnöke, kiemelve, hogy a javulás a globális bizonytalanságok és az állami beruházási program végrehajtásával kapcsolatos tisztázatlan kérdések ellenére következett be.

Ezzel szemben a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése továbbra is negatív tendenciát mutat, az előző havi mínusz 76,4 pontról mínusz 80,0 pontra csökkent.

A felmérés 177 pénzügyi elemző véleményén alapul, akik bankoknál, biztosítóknál és ipari vállalatoknál dolgoznak. Az adatgyűjtés október 6. és 13. között zajlott. A mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán mozgó mutató az ország jövőbeli gazdasági fejlődésével kapcsolatos várakozásokat méri.

Forrás: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megállapodott az OPEC az olajkitermelés növeléséről
Gazdaság
Ilyet régen láttunk az olaj áránál
Pénzcentrum
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility