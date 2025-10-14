Kissé javult a német gazdasági hangulatindex

A német befektetői hangulat a vártnál kisebb mértékben javult októberben, miközben Európa legnagyobb gazdaságának régóta várt fellendülése továbbra is késik.

A ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett adatai szerint a gazdasági hangulatindex 37,3 pontról 39,3 pontra emelkedett. Ez elmarad a Reuters által megkérdezett elemzők által várt 41,0 pontos értéktől.

A szakértők továbbra is reménykednek egy középtávú fellendülésben

- nyilatkozta Achim Wambach, a ZEW elnöke, kiemelve, hogy a javulás a globális bizonytalanságok és az állami beruházási program végrehajtásával kapcsolatos tisztázatlan kérdések ellenére következett be.

Ezzel szemben a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése továbbra is negatív tendenciát mutat, az előző havi mínusz 76,4 pontról mínusz 80,0 pontra csökkent.

A felmérés 177 pénzügyi elemző véleményén alapul, akik bankoknál, biztosítóknál és ipari vállalatoknál dolgoznak. Az adatgyűjtés október 6. és 13. között zajlott. A mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán mozgó mutató az ország jövőbeli gazdasági fejlődésével kapcsolatos várakozásokat méri.

Forrás: Reuters