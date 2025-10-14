Kiszivárgott a javaslat, amely alapjaiban változtatná meg Budapest működését

A javaslat célja a budapesti közterületek és közutak jelenlegi "mozaikos" tulajdoni szerkezetének megszüntetése. Az előterjesztés szerint a terek, parkok, közutak fenntartása, fejlesztése és tisztán tartása elsősorban a kerületek feladata lenne, nem a fővárosé. Böröcz érvelése szerint ezt a helyi önkormányzatokról szóló törvény is így határozza meg.

A javaslat szerint a jelenlegi rendszerben nincs logikus rend abban, hogy egy adott közterület a főváros vagy a kerület tulajdonában van-e. Példaként a tervezet a kétszáz méteres Alagút utcát említi, ahol a tulajdonviszonyok többször váltakoznak. Ez a mozaikos tulajdoni rendszer megnehezíti a fenntartást és a felelősségi viszonyok tisztázását.

Az előterjesztés azzal érvel, hogy a kerületi önkormányzatok állnak legközelebb a budapestiekhez, ezért ők ismerik legjobban az egyes utcák és terek problémáit. A lakók többsége természetes módon a kerülethez fordul, ha egy park vagy közút állapotával elégedetlen, függetlenül attól, hogy az terület hivatalosan fővárosi tulajdonban van-e. Ha egy közterület elhanyagolt, annak következményeit elsősorban a kerületi vezetés viseli.

A javaslat szerint a közterek, közparkok és közutak főszabály szerint egységesen kerüljenek kerületi tulajdonba.

Csak a kiemelt jelentőségű budapesti bekötőutak, sugár- és gyűrűirányú utak maradnának fővárosi tulajdonban. Emellett a javaslat szerint szükséges lenne a forrásmegosztás rendjét is a vagyonjogi változásokhoz igazítani.

A dokumentum szerint a javasolt rendszer hatékonyabb működést hozhat a fővárosban. A kerületi önkormányzatok jobban ismerik a helyi igényeket, így gyorsabban tudnak reagálni a lakosság problémáira. A tulajdonosi rendszer megszüntetné az átfedéseket és az engedélyezési vitákat, valamint javulna a köztisztaság és a közbiztonság is.

A tervezett változtatások törvénymódosítást és kormányzati döntéseket igényelnek. Az előterjesztés első lépésként a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítását javasolja, hogy a jelenlegi feladatmegosztási elv a tulajdonjogi szabályokban is megjelenjen. A javaslat szerint szükség van egy átmeneti időszakra is, amely lehetővé teszi az érintett területek nyilvántartásba vételét és a tulajdonjog rendezését. Ennek határideje 2027. január 1. lenne.

Az Index információi szerint az előterjesztés sorsa a következő hetekben dőlhet el a fővárosi közgyűlésben.

