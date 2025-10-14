  • Megjelenítés
Kiszivárgott a javaslat, amely alapjaiban változtatná meg Budapest működését
Gazdaság

Kiszivárgott a javaslat, amely alapjaiban változtatná meg Budapest működését

Portfolio
Böröcz László, I. kerületi fideszes polgármester olyan javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé, amely alapjaiban rendezné át Budapest működését. A tervezet szerint a fővárostól a kerületekhez kerülne a legtöbb közterület és közút tulajdonjoga, valamint az ezekhez kapcsolódó források - tudósított az Index.

A javaslat célja a budapesti közterületek és közutak jelenlegi "mozaikos" tulajdoni szerkezetének megszüntetése. Az előterjesztés szerint a terek, parkok, közutak fenntartása, fejlesztése és tisztán tartása elsősorban a kerületek feladata lenne, nem a fővárosé. Böröcz érvelése szerint ezt a helyi önkormányzatokról szóló törvény is így határozza meg.

A javaslat szerint a jelenlegi rendszerben nincs logikus rend abban, hogy egy adott közterület a főváros vagy a kerület tulajdonában van-e. Példaként a tervezet a kétszáz méteres Alagút utcát említi, ahol a tulajdonviszonyok többször váltakoznak. Ez a mozaikos tulajdoni rendszer megnehezíti a fenntartást és a felelősségi viszonyok tisztázását.

Az előterjesztés azzal érvel, hogy a kerületi önkormányzatok állnak legközelebb a budapestiekhez, ezért ők ismerik legjobban az egyes utcák és terek problémáit. A lakók többsége természetes módon a kerülethez fordul, ha egy park vagy közút állapotával elégedetlen, függetlenül attól, hogy az terület hivatalosan fővárosi tulajdonban van-e. Ha egy közterület elhanyagolt, annak következményeit elsősorban a kerületi vezetés viseli.

A javaslat szerint a közterek, közparkok és közutak főszabály szerint egységesen kerüljenek kerületi tulajdonba.

Csak a kiemelt jelentőségű budapesti bekötőutak, sugár- és gyűrűirányú utak maradnának fővárosi tulajdonban. Emellett a javaslat szerint szükséges lenne a forrásmegosztás rendjét is a vagyonjogi változásokhoz igazítani.

A dokumentum szerint a javasolt rendszer hatékonyabb működést hozhat a fővárosban. A kerületi önkormányzatok jobban ismerik a helyi igényeket, így gyorsabban tudnak reagálni a lakosság problémáira. A tulajdonosi rendszer megszüntetné az átfedéseket és az engedélyezési vitákat, valamint javulna a köztisztaság és a közbiztonság is.

A tervezett változtatások törvénymódosítást és kormányzati döntéseket igényelnek. Az előterjesztés első lépésként a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítását javasolja, hogy a jelenlegi feladatmegosztási elv a tulajdonjogi szabályokban is megjelenjen. A javaslat szerint szükség van egy átmeneti időszakra is, amely lehetővé teszi az érintett területek nyilvántartásba vételét és a tulajdonjog rendezését. Ennek határideje 2027. január 1. lenne.

Az Index információi szerint az előterjesztés sorsa a következő hetekben dőlhet el a fővárosi közgyűlésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2216661978-diplomata-elnök-európai-francia-katona-öltöny-párizs-politikus-unió-zászló
Gazdaság
A franciák felfüggesztik a nyugdíjreformot – Ugrott a tőzsde
Pénzcentrum
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility