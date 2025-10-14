Kiszivárgott a javaslat, amely alapjaiban változtatná meg Budapest működését

A javaslat célja a budapesti közterületek és közutak jelenlegi "mozaikos" tulajdoni szerkezetének megszüntetése. Az előterjesztés szerint a terek, parkok, közutak fenntartása, fejlesztése és tisztán tartása elsősorban a kerületek feladata lenne, nem a fővárosé. Böröcz érvelése szerint ezt a helyi önkormányzatokról szóló törvény is így határozza meg.
A javaslat szerint a jelenlegi rendszerben nincs logikus rend abban, hogy egy adott közterület a főváros vagy a kerület tulajdonában van-e. Példaként a tervezet a kétszáz méteres Alagút utcát említi, ahol a tulajdonviszonyok többször váltakoznak. Ez a mozaikos tulajdoni rendszer megnehezíti a fenntartást és a felelősségi viszonyok tisztázását.
Az előterjesztés azzal érvel, hogy a kerületi önkormányzatok állnak legközelebb a budapestiekhez, ezért ők ismerik legjobban az egyes utcák és terek problémáit. A lakók többsége természetes módon a kerülethez fordul, ha egy park vagy közút állapotával elégedetlen, függetlenül attól, hogy az terület hivatalosan fővárosi tulajdonban van-e. Ha egy közterület elhanyagolt, annak következményeit elsősorban a kerületi vezetés viseli.
A javaslat szerint a közterek, közparkok és közutak főszabály szerint egységesen kerüljenek kerületi tulajdonba.
Csak a kiemelt jelentőségű budapesti bekötőutak, sugár- és gyűrűirányú utak maradnának fővárosi tulajdonban. Emellett a javaslat szerint szükséges lenne a forrásmegosztás rendjét is a vagyonjogi változásokhoz igazítani.
A dokumentum szerint a javasolt rendszer hatékonyabb működést hozhat a fővárosban. A kerületi önkormányzatok jobban ismerik a helyi igényeket, így gyorsabban tudnak reagálni a lakosság problémáira. A tulajdonosi rendszer megszüntetné az átfedéseket és az engedélyezési vitákat, valamint javulna a köztisztaság és a közbiztonság is.
A tervezett változtatások törvénymódosítást és kormányzati döntéseket igényelnek. Az előterjesztés első lépésként a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítását javasolja, hogy a jelenlegi feladatmegosztási elv a tulajdonjogi szabályokban is megjelenjen. A javaslat szerint szükség van egy átmeneti időszakra is, amely lehetővé teszi az érintett területek nyilvántartásba vételét és a tulajdonjog rendezését. Ennek határideje 2027. január 1. lenne.
Az Index információi szerint az előterjesztés sorsa a következő hetekben dőlhet el a fővárosi közgyűlésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárgott a javaslat, amely alapjaiban változtatná meg Budapest működését
Megnőhetnek az önkormányzatok jogkörei.
Brüsszel kényszerítheti ki Kínából, hogy akkugyáraikból a tagállamok is profitáljanak
Az új követelmények különösen hasznosak lehetnek Magyarország számára, de komoly kockázatokkal is járnak.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Alulteljesítő volt a Mol.
A franciák felfüggesztik a nyugdíjreformot – Ugrott a tőzsde
Oda Macron programjának egyik kulcseleme.
Mentőövet dob Argentínának az USA - A Fehér Házban fogadják Trump az egyik "kedvenc" szövetségesét
Javier Milei érkezik az Ovális Irodába.
Még épül, de már bérbeadták ezt a budapesti irodaházat
Az elmúlt évtized legnagyobb spekulatív bérleti szerződését kötötte a CBRE a Skanska teljes irodaterületére.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!