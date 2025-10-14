Küszködik az olajkereskedelemmel a BP

A BP kedden közzétett kereskedelmi közleményében jelezte, hogy a termelés második egymást követő negyedévben nőtt, beleértve az amerikai palagáz üzletágát (BPX Energy) is.

Az olajkereskedelmi eredmények ugyanakkor gyengék voltak,

míg a gázkereskedelem átlagos teljesítményt mutatott.

A BP nyomás alatt áll, hogy megfordítsa az évek óta tartó gyenge teljesítményét az olaj- és gáztermelésre való újbóli fókuszálással. Az idén bejelentett stratégiai irányváltás azonban egy olyan olajpiaci környezetben történik, ahol túlkínálat várható az OPEC+ termelésnövekedése miatt.

Albert Manifold, a vállalat új elnöke október 1-jén, hivatalba lépésének első napján közölte a munkatársakkal, hogy fel kell gyorsítani a Murray Auchincloss vezérigazgató által februárban felvázolt költségcsökkentési és eszközeladási tervet.

A BP közlése szerint a finomítói árrések erősödtek a negyedévben, amit részben ellensúlyoztak a környezetvédelmi megfelelési költségek és az amerikai Whiting finomítóban (az ország legnagyobb szárazföldi finomítója) árvíz miatt bekövetkezett nem tervezett leállás hatásai.

A nettó adósság várhatóan változatlan marad, körülbelül 26 milliárd dollár szinten.

A BP 2027 végéig 14-18 milliárd dollár közötti nettó adósságszintet céloz meg.

