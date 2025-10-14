Lábon lőheti magát Amerika az újabb brutális vámokkal

Kevesebb mint 24 órával az új amerikai kikötői illetékek bevezetése előtt az importőrök további vámterhekkel szembesülnek, amelyek
nemcsak a kínai gyártású teherhajókat, hanem az ellátási lánc szempontjából kulcsfontosságú kínai gépeket is érintik.
Az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) pénteken jelentette be a módosításokat, amelyek 150%-os további vámot vezetnek be többek között a gumiabroncsokkal felszerelt portáldarukra, sínre szerelt portáldarukra, automata rakodódarukra és egyéb kikötői berendezésekre, valamint ezek alkatrészeire. A korábbi vámokkal együtt az új vámtétel akár 270%-ot is elérhet.
A járműszállító hajók esetében a díjszerkezet is megváltozik: a jövőben a díjat a hajó nettó tonnatartalma alapján számítják ki, nem pedig a szállított járművek száma szerint. Egy óceánjáró vállalat szerint ez a változás több millió dolláros többletköltséget jelenthet számukra.
Az új kikötői illetékek kedden lépnek életbe.
A Biden-adminisztráció alatt az USTR vizsgálatot folytatott Kína hajóépítési és darugyártási gyakorlatairól, a kereskedelmi intézkedéseket pedig a Trump-adminisztráció kezdeményezte. Szakértők szerint az új vámok befizetését december 10-ig el lehet halasztani, de a díjak október 14-től már érvényesek lesznek.
Az Amerikai Kikötői Hatóságok Szövetségének szóvivője aggodalmát fejezte ki, hogy
az újabb adók veszélyeztetik a kikötők fejlesztését és az ellátási lánc rugalmasságát.
A kikötők számára nehézséget jelent a modern, világszínvonalú berendezések finanszírozása, ha a kormányzati politika egyik napról a másikra megduplázza az árakat
- nyilatkozta.
Lars Jensen, a Vespucci Maritime alapítója szerint a darukra és kikötői berendezésekre kivetett díjak tovább növelik az amerikai ellátási lánc költségeit. "A vámok újabb ellenszelet jelentenek, drágítják az importot és kevésbé versenyképessé teszik az exportot" - mondta Jensen, hozzátéve, hogy az elmúlt hónapokban az USA konténerforgalma csökkent, miközben a világ többi részén erőteljesen növekedett.
A Nemzetközi Hajózási Kamara, amely a világ kereskedelmi flottájának több mint 80%-át képviseli, támogatja az amerikai hajógyártási kapacitás növelésének célját, de figyelmeztet, hogy a javasolt kikötői díjak jelentős hatással lesznek az amerikai exportra.
Károsíthatja az USA exportversenyképességét és növelheti az amerikai vállalkozások és fogyasztók költségeit
- nyilatkozta Thomas Kazakos, a szervezet főtitkára.
Kína ráadásul nemrég ellenvámintézkedéseket jelentett be. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az elmúlt hétvégén "jelentős kommunikáció" zajlott Kínával a kereskedelemről, és Trump elnök várhatóan továbbra is találkozni fog Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában a hónap későbbi részében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Brutális menetelésben az arany
Megint itt az új csúcs.
10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia
A Broadcom vezérigazgatója szerint.
Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit
Nem jól van ez így Jim Cramer szerint.
Aggasztó jelentés jött: lényegében beszakadt Ukrajna támogatása
Fele annyi fegyvert kaptak nyáron, mint korábban.
Sok magyar dolgozónak csökken a fizetése, de sajnos nincs ebben semmi meglepő
Az átlag majdnem mindent elfed.
Akkorát szólt a magyar élelmiszerárak robbanása, hogy még most is visszhangzik
Az egész világ szörnyülködve nézi, mi történt.
Drasztikus lépésre szánta el magát az elnök az ellenzéki politikus Nobel-díja után
Így utasítja el állampolgára rangos elismerését.
Dánia váratlanul felrúgott egy fontos katonai megállapodást, Kijevben már pezsgőt bontanának
Pedig sok a bizonytalan tényező.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.