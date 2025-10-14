Lábon lőheti magát Amerika az újabb brutális vámokkal

Kevesebb mint 24 órával az új amerikai kikötői illetékek bevezetése előtt az importőrök további vámterhekkel szembesülnek, amelyek

nemcsak a kínai gyártású teherhajókat, hanem az ellátási lánc szempontjából kulcsfontosságú kínai gépeket is érintik.

Az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) pénteken jelentette be a módosításokat, amelyek 150%-os további vámot vezetnek be többek között a gumiabroncsokkal felszerelt portáldarukra, sínre szerelt portáldarukra, automata rakodódarukra és egyéb kikötői berendezésekre, valamint ezek alkatrészeire. A korábbi vámokkal együtt az új vámtétel akár 270%-ot is elérhet.

A járműszállító hajók esetében a díjszerkezet is megváltozik: a jövőben a díjat a hajó nettó tonnatartalma alapján számítják ki, nem pedig a szállított járművek száma szerint. Egy óceánjáró vállalat szerint ez a változás több millió dolláros többletköltséget jelenthet számukra.

Az új kikötői illetékek kedden lépnek életbe.

A Biden-adminisztráció alatt az USTR vizsgálatot folytatott Kína hajóépítési és darugyártási gyakorlatairól, a kereskedelmi intézkedéseket pedig a Trump-adminisztráció kezdeményezte. Szakértők szerint az új vámok befizetését december 10-ig el lehet halasztani, de a díjak október 14-től már érvényesek lesznek.

Az Amerikai Kikötői Hatóságok Szövetségének szóvivője aggodalmát fejezte ki, hogy

az újabb adók veszélyeztetik a kikötők fejlesztését és az ellátási lánc rugalmasságát.

A kikötők számára nehézséget jelent a modern, világszínvonalú berendezések finanszírozása, ha a kormányzati politika egyik napról a másikra megduplázza az árakat

- nyilatkozta.

Lars Jensen, a Vespucci Maritime alapítója szerint a darukra és kikötői berendezésekre kivetett díjak tovább növelik az amerikai ellátási lánc költségeit. "A vámok újabb ellenszelet jelentenek, drágítják az importot és kevésbé versenyképessé teszik az exportot" - mondta Jensen, hozzátéve, hogy az elmúlt hónapokban az USA konténerforgalma csökkent, miközben a világ többi részén erőteljesen növekedett.

A Nemzetközi Hajózási Kamara, amely a világ kereskedelmi flottájának több mint 80%-át képviseli, támogatja az amerikai hajógyártási kapacitás növelésének célját, de figyelmeztet, hogy a javasolt kikötői díjak jelentős hatással lesznek az amerikai exportra.

Károsíthatja az USA exportversenyképességét és növelheti az amerikai vállalkozások és fogyasztók költségeit

- nyilatkozta Thomas Kazakos, a szervezet főtitkára.

Kína ráadásul nemrég ellenvámintézkedéseket jelentett be. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az elmúlt hétvégén "jelentős kommunikáció" zajlott Kínával a kereskedelemről, és Trump elnök várhatóan továbbra is találkozni fog Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában a hónap későbbi részében.

