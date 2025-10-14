Lázár János belengette a 14. havi nyugdíj bevezetését Magyarországon

Az építési és közlekedési miniszter kaposvári fórumán részletesen ismertette a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi helyzetét. Lázár János kifejtette, hogy a mintegy 2,4 millió nyugdíjas ellátását nem korábbi megtakarításokból, hanem a jelenlegi munkavállalók befizetéseiből fedezik.

A miniszter rámutatott a nyugdíjak közötti jelentős különbségekre is. A 2,4 millió nyugdíjasból félmillióan 240 ezer forint alatti összeget kapnak, míg 250 ezren mindössze 140 ezer forint alatti juttatásban részesülnek.

Sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak

– emelte ki Lázár.

A kormány már korábban visszaállította a 13. havi nyugdíjat, de az infláció további intézkedéseket tesz szükségessé. A miniszter közölte, hogy november végén és decemberben minden nyugdíjas körülbelül 50 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést, valamint 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap.

Bár korábban próbálkoztak a kisebb nyugdíjak sávos emelésével, ez politikai nehézségeket és igazságtalanságérzetet okozott. Lázár János szerint a legmegfelelőbb megoldás egyértelmű:

Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen.

