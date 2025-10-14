Lesújtó jelentés: rekordmértékű erdőirtás dúl, majdnem akkora terület tűnt el, mint Magyarország

A jelentés szerint bár a világ legfontosabb pénzügyi és vállalati vezérei 2021-ben ígéretet tettek arra, hogy megállítják az erdőirtást, de ennek eddig semmi jele nem mutatkozik. A Climate Focus ezzel szemben azt a megállapítást tette, hogy az elmúlt néhány évben növekedett a természetes erdők eltűnésének üteme, méghozzá az állattenyésztés, a monokultúrák terjedése, a fakitermelés és más nyersanyag-kitermelő iparágak támogatása miatt.
Csak 2024-ben összesen 8,1 millió hektárnyi erdőt vágtak ki, vagy semmisítettek meg, ez már majdnem akkora, mint Magyarország teljes területe. Mindez jóval nagyobb, mint a 2021-es évben, amikor Glasgowban a világ vezetői eldöntötték, hogy 2030-ra lenullázzák az erdőirtást.
Évről évre egyre szélesebb a szakadék a vállalások és a valóság között, ami pusztító hatással van az emberekre, az éghajlatra és a gazdaságainkra
– fejtette ki Erin Matson, a Climate Focus munkatársa, és hozzátette, hogy „az erdők az élhető bolygó megkerülhetetlen infrastruktúrája” és ezek védelmének elmulasztása „a közös jólétünket veszélyezteti”.
A lesújtó tendencia hátterében a globális egyensúlytalanság húzódik meg. A tanulmány megállapította, hogy nagy a különbség a kitermelésre és a természetvédelemre fordított pénzeszközök között. Jelenleg a mezőgazdasági ágazatok felelősek a globális erdőirtás mintegy 85 százalékáért, ezek évente átlagosan évi 409 milliárd dollárnyi támogatást kapnak. Ezzel szemben áll
az erdővédelemre és -helyreállításra évente biztosított 5,9 milliárd dolláros nemzetközi közfinanszírozás.
Az erdők védelmére irányuló erőfeszítéseknek mindaddig esélyük sincs, amíg a gazdasági rendszerünk továbbra is az erdőirtásból származó gyors profitot jutalmazza
– mondta Franziska Haupt, a Climate Focus partnere.
Másik gondot jelent, hogy világszerte szaporodnak az erdőtüzek, tavaly elképesztő mértékben terjedt el az Amazonasban, miután a rekordméretű aszályok a normális esetben nedves trópusi esőerdő nagy részét tűzveszélyessé változtatták. Kifejezetten komoly problémát jelent, hogy sokszor szándékosan égetik az erdőt, hogy „megtisztítsák a területet”, de ezt később nem tudják kordában tartani. 2024-ben a lángoló Amazonas által kibocsátott szén-dioxid mennyisége hétszerese volt az előző két év átlagának, és meghaladta Németország teljes üvegházhatású gázkibocsátását.
A jelentés kiemelte, hogy az erdők elpusztításából gazdagodó pénzügyi vállalatok továbbra is stabil egyenleggel büszkélkedhetnek. A Global Witness szerint az érintett bankok 26 milliárd dollárt kerestek erdőirtással foglalkozó vállalatok finanszírozásán a 2015-ös párizsi megállapodás aláírása óta – átlagosan napi 7 millió dollárt. Kiemelkedik közülük három intézmény, a Vanguard, a JPMorgan Chase és a BlackRock. Európában a BNP Paribas és a Robobank kaszált a legtöbbet, mintegy 3,2 milliárd dollárt.
Amíg az erdők irtása jövedelmezőbb marad, mint a védelme, a világ nem fogja elérni a 2030-ra kitűzött erdőirtás megállítására irányuló célját, amely katasztrofális következményekkel járhat az éghajlatra nézve
– mondta Alexandria Reid, a Global Witness erdőirtásért felelős vezetője.
Címlapkép forrása: Gustavo Basso/NurPhoto via Getty Images
Lesújtó jelentés: rekordmértékű erdőirtás dúl, majdnem akkora terület tűnt el, mint Magyarország
Nem látszik a változás, hiába az ígéretek.
