Megszólalt a Fed elnöke: hamarosan vége a mennyiségi szigorításnak
Megszólalt a Fed elnöke: hamarosan vége a mennyiségi szigorításnak

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kedden Philadelphiában tartott beszédében jelezte, hogy a központi bank közeledik ahhoz a ponthoz, amikor leállítja kötvényállományának csökkentését, ugyanakkor nem adott hosszú távú iránymutatást a kamatlábak jövőbeli alakulásáról - írta meg a CNBC.

Powell kifejtette, hogy bár nem határozott meg konkrét időpontot a mennyiségi szigorítás (quantitative tightening - QT) befejezésére, a jelek szerint a Fed közelít ahhoz célszinthez, amelyet a bankok számára "bőségesen" elégnek tart.

Hosszú ideje hangoztatott tervünk, hogy leállítjuk a mérlegfőösszeg csökkentését, amikor a tartalékok valamivel a bőségesnek ítélt szint felett vannak. Ezt a pontot a következő hónapokban érhetjük el, és számos mutatót szorosan figyelünk a döntés meghozatalához

- mondta az elnök.

A Covid-járvány alatt a Fed agresszíven vásárolt államkötvényeket és jelzáloggal fedezett értékpapírokat, amivel mérlegfőösszege közel 9 000 milliárd dollárra duzzadt. 2022 közepe óta a jegybank fokozatosan hagyta, hogy ezeknek az értékpapíroknak a lejáró összegei kikerüljenek a mérlegből, ezzel szigorítva a monetáris politika egyik lábát.

Powell megjegyezte, hogy "kezdenek megjelenni olyan jelek, amelyek a likviditási feltételek fokozatos szigorodására utalnak", ami azt jelezheti, hogy a tartalékok további csökkentése akadályozná a gazdasági növekedést. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta,

hogy a Fed nem tervezi visszaállítani a Covid előtti, körülbelül 4 000 milliárd dolláros mérlegfőösszegét.

A kamatokkal kapcsolatban Powell általánosságban a korábbi álláspontot ismételte: a döntéshozók aggódnak, hogy a munkaerőpiac szűkül, és ez eltolhatja a foglalkoztatás és az infláció közötti kockázati egyensúlyt. Megemlítette, hogy a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) szeptemberben 25 bázispontos kamatcsökkentéssel reagált a helyzetre, de nem tett konkrét utalást a jövőbeli lépésekre, annak ellenére, hogy a piacok idén még két további kamatvágást várnak.

Nincs kockázatmentes út a foglalkoztatási és inflációs céljaink közötti feszültség kezelésében

- fogalmazott Powell. Az FOMC következő ülésére október 28-29-én kerül sor.

Címlapkép forrása: Shutterstock

