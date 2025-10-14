  • Megjelenítés
Mentőövet dob Argentínának az USA - A Fehér Házban fogadják Trump az egyik "kedvenc" szövetségesét

Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadja Javier Milei argentin elnököt, néhány nappal azután, hogy az Egyesült Államok jelentős pénzügyi segítséget nyújtott a dél-amerikai országnak.

Scott Bessent pénzügyminiszter a hónap elején jelentette be, hogy az USA 20 milliárd dolláros devizacsere-megállapodást köt az argentin jegybankkal, stabil amerikai dollárokat cserélve a volatilis pesóra. A találkozón várhatóan Bessent is részt vesz.

Ez a gazdasági mentőöv szokatlan lépésnek számít az Egyesült Államok részéről, különösen egy olyan adminisztráció alatt, amely eddig többnyire tartózkodott a jelentős külföldi beavatkozásoktól. A Fehér Ház a megállapodást egy kulcsfontosságú regionális szövetséges stabilizálására irányuló stratégiai erőfeszítésként jellemezte.

A megállapodás azonban belföldi kritikákat váltott ki.

Számos demokrata törvényhozó azzal vádolta Trumpot, hogy külföldi mentőcsomagokat és a befektetők védelmét helyezi előtérbe, miközben az amerikai kormányzat leállással küzd. Az amerikai gazdálkodók is frusztrációjukat fejezték ki, megjegyezve, hogy Kína idén az amerikai termelőktől az argentin termelők felé fordult a szójabab-vásárlással.

Bár a megállapodás részletei még nem teljesen világosak, a mentőcsomag jelentős politikai lökést adhat Mileinek, aki egy mélyülő gazdasági válság elhárításán és pártja támogatásának megerősítésén dolgozik. Az argentin elnök komoly visszaesést szenvedett el a múlt hónapban, amikor pártja elvesztett egy kulcsfontosságú tartományi választást, és most egy kritikus időközi választás előtt áll.

A segítségnyújtás azt is jelzi, hogy a Trump-adminisztráció milyen mértékben hajlandó támogatni egy olyan politikai szövetségest, aki az elmúlt években szoros kapcsolatokat ápolt az elnökkel és az amerikai konzervatívokkal. Trump korábban "kedvenc elnökének" nevezte Mileit, aki egyike volt annak a két világvezetőnek, akik Trump beiktatási ceremóniáján a színpadon álltak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

