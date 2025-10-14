Nagyot megy a magyar egészségügyi applikáció: fontos határt lépett át a Semmelweis HELP

Az applikációt 2023. június 14-én mutatta be a magyar egyetem a nagyközönségnek. Valamivel több, mint egy évvel később, 2024. október 14-én az alkalmazást kibővítették, immár 740 betegséget, egészségügyi helyzetet és 778 tünetet tartalmaz. A mobiltelefonon és a weben keresztül is elérhető alkalmazás célja, hogy a tünetek alapján segítsen a felhasználónak, hogy a betegsége vagy balesete leírása alapján ügyeletre, kórházba, szakorvoshoz kell-e indulni, vagy otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek. A közlemény szerint már mintegy 257 ezer ember használja az appot.

A közlemény szerint 122 ezren töltötték le a mobilapplikációt, 135 ezren pedig a help.semmelweis.hu weblapot látogatták meg.

A felhasználók többsége Magyarországról veszi igénybe a szolgáltatást, de nyolcezernél többen a határon túlról használják az applikációt. Vannak olyanok, akik Finnországból, az Egyesült Államokból, vagy Japánból használják a Semmelweis HELP-et. Kiemelték, hogy a visszajelzések eddig nagyon pozitívak. Dr. Merkely Béla, az egyetem rektora elmondta:

A Semmelweis sikerének egyik titka, hogy itt mindig dolgoztak és most is dolgoznak olyan emberek, akik nem érik be azzal, hogy elvégzik a napi teendőjüket, mert ennél több van bennük. Mert kiválóság nem érhető el a belefektetett munka, az újító szándék és gondolat nélkül.

Hozzátette továbbá, hogy az egyetem hármas küldetése az oktatás, kutatás, gyógyítás, de az utóbbi időben kiemelt figyelmet szenteltek a lakosság edukációjának is. Az app az elmúlt években több kitüntetést is bezsebelt, például a „Egészségfejlesztő Kórház Díj 2025” címet a Semmelweis Egyetem nyerte el a Magyar Kórházszövetségtől, melyhez a Semmelweis HELP is hozzájárult, hiszen a pályázat egyik fő sarokpontja az applikáció volt. 2024-ben az év applikációja különdíját kapta meg az „Az Év Honlapja” pályázaton.

Fontos kiemelni, hogy az applikációban megtalálható tartalmak hiteles forrásból származnak, ezeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is validálta. Ezen a felül a szakmai szervezetek, a Magyar Orvosi Kamara, a Házi Gyermekorvosok Társasága és az Országos Mentőszolgálat is ajánlják a használatát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images