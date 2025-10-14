Sokkoló kutatás érkezett a Covidról, ez mindent megváltoztathat

A Florey Institute of Neuroscience and Mental Health kutatói Anthony Hannan professzor vezetésével vizsgálták, hogyan befolyásolja a SARS-CoV-2 vírus a hím egerek spermáját és ennek következményeit az utódokra nézve.

A kutatók már korábban is tudták, hogy bizonyos környezeti és életmódbeli tényezők, mint például a rossz étrend, megváltoztathatják az apai spermában lévő információkat, beleértve az RNS-molekulákat, amelyek az utódok fejlődésére vonatkozó utasításokat hordoznak.

A kísérletben a tudósok rágcsálókra adaptált SARS-CoV-2 vírussal fertőztek meg hím egereket, majd négy héttel a felépülésük után pároztatták őket. Az utódoknál 8 hetes kortól kezdve különböző viselkedési teszteket végeztek, amelyek a tanulást, memóriát, mozgást, valamint a szorongás és depresszió jeleit mérték.

Az eredmények szerint a fertőzött apáktól származó utódok fokozott szorongásos viselkedést mutattak a nem fertőzött apák utódaihoz képest. A nőstény utódoknál genetikai változásokat is megfigyeltek, amelyek a hippokampuszban lévő génaktivitást érintették.

A kutatók megállapították, hogy a változásokat valószínűleg az apai spermában található RNS-molekulák okozták. A Covid-19 ugyanis megváltoztatott számos kis, nem kódoló RNS-molekulát, amelyek közül néhánynak szabályozó szerepe van az agyfejlődésben.

A tudósok azt is vizsgálták, hogy ezek a változások átadódnak-e a következő generációra is. Bár a fertőzött egerek unokáinál kisebb alomméreteket és alacsonyabb testsúlyt figyeltek meg, jelentős viselkedésbeli változásokat nem tapasztaltak.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ezek az eredmények egyelőre csak egerekre vonatkoznak, és további kutatásokra van szükség annak megállapítására, hogy hasonló hatások emberekben is előfordulnak-e.

Ha igen, akkor a Covid- járvány hosszú távú hatásai lehetnek a jövő generációira is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images