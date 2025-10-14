  • Megjelenítés
Surányi György szerint komoly megszorítások jönnek, ha a jelenlegi kormány megy tovább
Surányi György szerint komoly megszorítások jönnek, ha a jelenlegi kormány megy tovább

Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke jelentős költségvetési kiigazításokat jósolt a jelenlegi kormány hatalmon maradása esetén, miközben rámutatott az államháztartás alrendszereinek súlyos alulfinanszírozottságára - tudósított a hvg.

A jelenlegi kormányzat további működése esetén elkerülhetetlennek tűnnek a költségvetési megszorítások – figyelmeztetett Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke a Forbes Money Summiton. Emlékeztetett, hogy hasonló folyamat zajlott le 2022-ben is, amikor bevezetésre került a tranzakciós illeték, megemelték a bankadót és számos beruházást elhalasztottak.

Teljesen mindegy, hogy a megszorítást minek fogják hívni. Ha szilvás gombóc lesz a neve, akkor is megszorítás lesz

– fogalmazott a jegybank korábbi vezetője.

Surányi hangsúlyozta, hogy bár közgazdasági értelemben nem beszélhetünk válságról Magyarországon, az államháztartás kulcsfontosságú területei komoly finanszírozási és strukturális problémákkal küzdenek. Kiemelte, hogy az egészségügyben, oktatásban, innovációban és honvédelemben tapasztalható feszültségek kezelése az elkövetkező kormányzat megkerülhetetlen feladata lesz.

A közgazdász szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi kormányzat képes lenne költségvetési politikáján keresztül módosítani értékrendjén. Ugyanakkor hozzátette:

Ha változás lesz, új értékrend jön, akkor rendkívül széles tér nyílik az észszerű gazdálkodásra.

A kiadási oldalon jelentős megtakarítási lehetőségeket azonosított, többek között a nemzeti konzultációk költségeinek, a közmédia támogatásának és az állami vállalatokon keresztül elfolyó százmilliárdoknak a csökkentésével. Emellett a szerencsejáték hatékonyabb megadóztatásában is komoly bevételnövelési potenciált lát.

Amennyiben ez kiegészül az uniós forrásokkal, az olyan mozgásteret teremthet, amely jelentősen javíthatna az alrendszerekben látható mennyiségi problémákon

– zárta gondolatait Surányi György.

Címlapkép forrása: Portfolio

