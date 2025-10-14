Többéves válság fenyegeti Európa egyik legfejlettebb országát

Svájc gazdasága komoly kihívásokkal néz szembe az amerikai vámok miatt. Augusztus 1-jén Donald Trump amerikai elnök 39 százalékos általános vámot vezetett be a svájci exportra, egyes fémipari termékeket pedig akár 50 százalékos vámok is terhelhetik, miközben bizonyos gyógyszeripari termékek és az arany mentességet élveztek.
Szeptember 25-én Trump bejelentette, hogy október 1-jétől 100 százalékos vámot terveznek kivetni a szabadalmaztatott gyógyszeripari termékekre, hacsak a gyártást nem helyezik át az USA-ba. Ezt az intézkedést egyelőre nem léptették életbe, de jelentős bizonytalanságot okozott a globális gyógyszeripari ellátási láncban.
A vámok hatása már érezhető a svájci gazdaságban. Bár a kivitel növekedése az év első felében még erős maradt – márciusban 51 százalékos, augusztusban pedig 9,4 százalékos éves bővüléssel –, a lefelé mutató trend már egyértelműen látszik.
A szakértők szerint a svájci export az USA-ba akár 20 százalékkal is csökkenhet rövid távon a vámok hatására.
Svájc különösen kitett az amerikai piacnak, hiszen az USA-ba irányuló kivitel a GDP 4 százalékát teszi ki, ami jóval magasabb, mint az EU 1,9 százalékos kitettsége.
A svájci exportot terhelő átlagos effektív vámtarifa 0,6 százalékról 25,3 százalékra emelkedett 2024 decembere óta, ami a becslések szerint 0,86 százalékos kumulatív GDP-csökkenést eredményezhet az első két évben.
A helyzet még súlyosabb lenne, ha a gyógyszeripari szektort is magasabb vámok sújtanák. A vegyi és gyógyszeripari ágazat a svájci GDP 7-8 százalékát adja, ráadásul a svájci gyógyszerexport 60 százaléka az USA-ba irányul. A legrosszabb forgatókönyv szerint, ha 100 százalékos vámot vetnének ki minden gyógyszeripari termékre,
az a svájci GDP-t 1,7 százalékkal csökkentené az első két évben, hosszabb távon pedig 4,13 százalékos visszaesést okozna.
Szerencsére ennek a forgatókönyvnek a valószínűsége csökkent az utóbbi napokban, különösen a Trump-adminisztráció és a Pfizer közötti megállapodás után. A megegyezés értelmében azok a vállalatok, amelyek az USA-ban gyártanak és fektetnek be, mentesülnek a vámok alól. Várhatóan hasonló megállapodásokat kötnek majd más gyógyszergyártókkal is.
A svájci óriásvállalatok, mint a Roche és a Novartis már jelentős (50, illetve 23 milliárd dollár összértékű) amerikai beruházásokat jelentettek be a következő öt évre, így valószínűleg ők is mentesülnek majd az amerikai vámok alól, ami enyhítheti a negatív hatásokat. A kisebb gyógyszeripari cégek azonban nehezebben tudnak majd hasonló megállapodásokat kötni.
Az ING közgazdászai mindezek alapján lefelé módosították Svájc GDP-növekedési előrejelzését:
az idei 1,4 százalékos bővülés után jövőre csak 0,8 százalékos növekedést várnak az elemzők, ami jelentős csökkenés a januárban előrejelzett 1,4 százalékhoz képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta a Kreml: nem maradt más választás, Oroszország folytatja a háborút
Szeretnének békés rendezést, de szerintük erre a másik fél nem hajlandó.
Trump kottájából játszanak a következő EU-csatlakozó ország politikusai, nagyon rossz vége lehet
A konfliktus elhúzódása késleltetheti az EU-ba történő belépést.
Itt a válasz az emberiség egyik legnagyobb dilemmájára: már nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e csinálni, hanem hogy hogyan
Életet már tudunk lehelni a területre.
Veszik a Wells Fargót a gyorsjelentés után
Jól sikerült a harmadik negyedév.
Enyhén felülmúlta a várakozásokat a legnagyobb amerikai bank gyorsjelentése
Egyelőre stagnálást mutat a részvényárfolyam a nyitás előtt.
Ilyet régen láttunk az olaj áránál
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Kritikus időszak kezdődött, eldőlhet a piacok sorsa
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!