Többéves válság fenyegeti Európa egyik legfejlettebb országát

Svájc gazdasága komoly kihívásokkal néz szembe az amerikai vámok miatt. Augusztus 1-jén Donald Trump amerikai elnök 39 százalékos általános vámot vezetett be a svájci exportra, egyes fémipari termékeket pedig akár 50 százalékos vámok is terhelhetik, miközben bizonyos gyógyszeripari termékek és az arany mentességet élveztek.

Szeptember 25-én Trump bejelentette, hogy október 1-jétől 100 százalékos vámot terveznek kivetni a szabadalmaztatott gyógyszeripari termékekre, hacsak a gyártást nem helyezik át az USA-ba. Ezt az intézkedést egyelőre nem léptették életbe, de jelentős bizonytalanságot okozott a globális gyógyszeripari ellátási láncban.

A vámok hatása már érezhető a svájci gazdaságban. Bár a kivitel növekedése az év első felében még erős maradt – márciusban 51 százalékos, augusztusban pedig 9,4 százalékos éves bővüléssel –, a lefelé mutató trend már egyértelműen látszik.

A szakértők szerint a svájci export az USA-ba akár 20 százalékkal is csökkenhet rövid távon a vámok hatására.

Svájc különösen kitett az amerikai piacnak, hiszen az USA-ba irányuló kivitel a GDP 4 százalékát teszi ki, ami jóval magasabb, mint az EU 1,9 százalékos kitettsége.

A svájci exportot terhelő átlagos effektív vámtarifa 0,6 százalékról 25,3 százalékra emelkedett 2024 decembere óta, ami a becslések szerint 0,86 százalékos kumulatív GDP-csökkenést eredményezhet az első két évben.

A helyzet még súlyosabb lenne, ha a gyógyszeripari szektort is magasabb vámok sújtanák. A vegyi és gyógyszeripari ágazat a svájci GDP 7-8 százalékát adja, ráadásul a svájci gyógyszerexport 60 százaléka az USA-ba irányul. A legrosszabb forgatókönyv szerint, ha 100 százalékos vámot vetnének ki minden gyógyszeripari termékre,

az a svájci GDP-t 1,7 százalékkal csökkentené az első két évben, hosszabb távon pedig 4,13 százalékos visszaesést okozna.

Szerencsére ennek a forgatókönyvnek a valószínűsége csökkent az utóbbi napokban, különösen a Trump-adminisztráció és a Pfizer közötti megállapodás után. A megegyezés értelmében azok a vállalatok, amelyek az USA-ban gyártanak és fektetnek be, mentesülnek a vámok alól. Várhatóan hasonló megállapodásokat kötnek majd más gyógyszergyártókkal is.

A svájci óriásvállalatok, mint a Roche és a Novartis már jelentős (50, illetve 23 milliárd dollár összértékű) amerikai beruházásokat jelentettek be a következő öt évre, így valószínűleg ők is mentesülnek majd az amerikai vámok alól, ami enyhítheti a negatív hatásokat. A kisebb gyógyszeripari cégek azonban nehezebben tudnak majd hasonló megállapodásokat kötni.

Az ING közgazdászai mindezek alapján lefelé módosították Svájc GDP-növekedési előrejelzését:

az idei 1,4 százalékos bővülés után jövőre csak 0,8 százalékos növekedést várnak az elemzők, ami jelentős csökkenés a januárban előrejelzett 1,4 százalékhoz képest.



