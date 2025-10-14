Történelmi rekord született a megújuló energiában, de még így sem elég a növekedés a klímacélokhoz

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség, a Global Renewables Alliance és a COP30 brazil elnökség közös jelentése szerint 2024-ben rekordnak számító 582 gigawatt megújuló kapacitást telepítettek, ami 15,1%-os éves növekedést jelent.
A 2030-as cél eléréséhez azonban 2025-2030 között évente 16,6%-os növekedésre lenne szükség.
2024 végére globálisan összesen 4443 GW megújuló energia kapacitás volt telepítve, szemben a 2030-ra kitűzött 11 174 GW-os céllal, amelyet több mint 100 ország fogadott el a 2023-as dubaji COP28 klímacsúcson.
Francesco La Camera, az IRENA főigazgatója szerint a cél még mindig elérhető.
2025-ben valószínűleg közel 700 gigawatt, esetleg 750 gigawatt (kapacitásbővülés) várható, ami azt jelenti, hogy csökkentjük a lemaradást
- nyilatkozta.
Az Ember agytröszt múlt heti jelentése szerint 2025 első felében a megújuló energiaforrások első alkalommal termeltek több villamos energiát, mint a szén.
Bár Donald Trump amerikai elnök idén átalakította a nap- és szélerőművek adókedvezményeit, ami hátráltathatja az új megújuló projektek beruházásait az országban, La Camera szerint globálisan továbbra is növekedés várható.
Ez az átmenet megállíthatatlan. A megújuló piac meghozta ezt a döntést, ez a legolcsóbb módja az áramtermelésnek
- mondta.
A cél eléréséhez a kormányoknak olyan szakpolitikákat kell kidolgozniuk, amelyek jobban támogatják a megújuló fejlesztéseket, segítik a munkaerő átképzését, és javítják az ellátási láncokat és az infrastruktúrát, például a villamosenergia-hálózatokat - áll a jelentésben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Valóságos alkoholkatasztrófa zajlik az EU-ban
Aggasztó jelenségre hívtak fel a figyelmet a WHO.
"Bitcoin Jézust" 50 millió dollárra büntették adócsalás miatt
Megegyeztek a bírósággal.
Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint
Premier: itt az új külpolitikai videós podcastünk, a kéthetente jelentkező Global Insight első része.
Megszólalt a Fed elnöke: hamarosan vége a mennyiségi szigorításnak
A kamatokkal kapcsolatban nem adott túl sok információt.
Fellázadt egy egész nemzedék, és elkergette a gyűlölt elnököt – Sorra dönti meg a kormányokat a Z generáció
Madagaszkáron a tüntetők győztek, most a hadsereg kezében van a hatalom.
Hét éve nem történt ilyen a Boeignél
Felpörgött a gyártás.
Milliárdos kriptovaluta-csalás: rabszolgaként tartott emberekkel követték el a történelem egyik legnagyobb befektetési átverését
15 milliárd dollárnyi bitcoin foglaltak le a szervezet vezetőjétől.
Az AI-forradalom miatt ezrek kerülhetnek utcára az egyik legnagyobb ameriaki banknál
Lassítják a munkaerő-felvételt is.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!