Történelmi rekord született a megújuló energiában, de még így sem elég a növekedés a klímacélokhoz

Rekordmennyiségű megújuló energiaforrás-kapacitást telepítettek világszerte tavaly, de ez még mindig nem elegendő az ENSZ 2030-ra kitűzött céljának eléréséhez.

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség, a Global Renewables Alliance és a COP30 brazil elnökség közös jelentése szerint 2024-ben rekordnak számító 582 gigawatt megújuló kapacitást telepítettek, ami 15,1%-os éves növekedést jelent.

A 2030-as cél eléréséhez azonban 2025-2030 között évente 16,6%-os növekedésre lenne szükség.

2024 végére globálisan összesen 4443 GW megújuló energia kapacitás volt telepítve, szemben a 2030-ra kitűzött 11 174 GW-os céllal, amelyet több mint 100 ország fogadott el a 2023-as dubaji COP28 klímacsúcson.

Francesco La Camera, az IRENA főigazgatója szerint a cél még mindig elérhető.

2025-ben valószínűleg közel 700 gigawatt, esetleg 750 gigawatt (kapacitásbővülés) várható, ami azt jelenti, hogy csökkentjük a lemaradást

- nyilatkozta.

Az Ember agytröszt múlt heti jelentése szerint 2025 első felében a megújuló energiaforrások első alkalommal termeltek több villamos energiát, mint a szén.

Bár Donald Trump amerikai elnök idén átalakította a nap- és szélerőművek adókedvezményeit, ami hátráltathatja az új megújuló projektek beruházásait az országban, La Camera szerint globálisan továbbra is növekedés várható.

Ez az átmenet megállíthatatlan. A megújuló piac meghozta ezt a döntést, ez a legolcsóbb módja az áramtermelésnek

- mondta.

A cél eléréséhez a kormányoknak olyan szakpolitikákat kell kidolgozniuk, amelyek jobban támogatják a megújuló fejlesztéseket, segítik a munkaerő átképzését, és javítják az ellátási láncokat és az infrastruktúrát, például a villamosenergia-hálózatokat - áll a jelentésben.

