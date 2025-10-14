  • Megjelenítés
Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg
Gazdaság

Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak óvatosnak kell lennie Kínával, bár a két ország kapcsolata jelenleg kiegyensúlyozott.

Óvatosnak kell lennünk Kínával. Nézze, nagyszerű kapcsolatom van Hszi Csin-ping elnökkel, de ez a kapcsolat néha próbára van téve, mert Kína szeret előnyt szerezni másokkal szemben, de velünk ezt nem tehetik meg"

- mondta Trump a Fehér Házban Javier Milei argentin elnökkel folytatott találkozóján.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy

az Egyesült Államok és Kína között jelenleg méltányos a viszony, és véleménye szerint ez a jövőben is így marad.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
suranyi gyorgy
Gazdaság
Surányi György szerint komoly megszorítások jönnek, ha a jelenlegi kormány megy tovább
Pénzcentrum
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility