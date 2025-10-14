Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak óvatosnak kell lennie Kínával, bár a két ország kapcsolata jelenleg kiegyensúlyozott.

Óvatosnak kell lennünk Kínával. Nézze, nagyszerű kapcsolatom van Hszi Csin-ping elnökkel, de ez a kapcsolat néha próbára van téve, mert Kína szeret előnyt szerezni másokkal szemben, de velünk ezt nem tehetik meg"

- mondta Trump a Fehér Házban Javier Milei argentin elnökkel folytatott találkozóján.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy

az Egyesült Államok és Kína között jelenleg méltányos a viszony, és véleménye szerint ez a jövőben is így marad.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU