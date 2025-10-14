Trump kottájából játszanak a következő EU-csatlakozó ország politikusai, nagyon rossz vége lehet

A nyugat-balkáni ország politikai vezetői elégedetlenek a központi bank egyes döntéseivel, ezért Donald Trump amerikai elnök által használt eszközökkel igyekeznek nyomást gyakorolni a szervezetre és vezetőjére. Az intézmény napi működését korlátozó intézkedések különösen felerősödtek, miután Irena Radovic jegybankelnök ellenállást tanúsított a külső nyomással szemben. Mindez annak fényében érdekes, hogy Montenegró pár éven belül csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz és az eurózónához, ennek viszont elengedhetetlen feltétele a jegybanki függetlenség biztosítása.
Az EU és az Európai Központi Bank képviselői idén már látogatást tettek a 625 ezer lakosú országban, hogy felmérjék, mennyire felel meg az uniós standardoknak. Ursula von der Leyen bizottsági elnök e heti látogatása is jelzi, hogy Brüsszel kiemelt figyelemmel kíséri a helyzetet.
A legfontosabb problémát az jelenti, hogy a törvényhozók nem töltik be a jegybank tanácsában keletkezett üres pozíciókat.
Ha ebben december végéig nem történik előrelépés, Radovic lesz az egyetlen a nyolctagú testületben, akinek nem jár le a mandátuma – ez gyakorlatilag megbénítaná az intézményt. Bár a nem pótolt tisztviselők a jegybanktörvény értelmében automatikusan hivatalban maradnak, egy ilyen helyzet jelentősen növelné az intézmény működési kockázatát.
Bár Montenegró egyoldalúan használja az eurót és így nem folytat önálló monetáris politikát, a pénzügyi felügyelet kulcsfontosságú terület.
Radovic már 2023-as kinevezése előtt is konfliktusba került a politikai vezetéssel, jegybankelnökként pedig mindössze néhány hét után szankciókat kezdett alkalmazni a bankokkal szemben. A központi bank vezetője 2025 áprilisáig hat pénzintézetre összesen 4,6 millió eurós bírságot szabott ki pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos szabálysértések miatt.
A feszültség tavaly kezdett fokozódni, amikor Radovic felügyeleti és pénzmosás elleni szakértőket jelölt két üres alelnöki posztra, valamint kifejezte aggodalmát egy új fejlesztési bank létrehozásával kapcsolatban, amely csökkentett ellenőrzés mellett gyűjthetett volna betéteket. A montenegrói jegybank elnöke mellett az ország költségvetési terveiről is többször véleményt nyilvánított már.
A kormány válaszul állami kezelésbe vette a központi bank több ingatlanát, köztük a podgoricai székházát is. Emellett a pénzügyminisztériumnak felszámított díjak csökkentésével fenyegeti a jegybank egyik fontos bevételi forrását, miközben nyomást gyakorol a döntéshozókra, hogy vegyenek részt a deficit- és adósságstatisztikák elkészítésében – ami nem tartozik a hatáskörükbe.
Az ehhez hasonló konfliktusok nem számítanak egyedinek Európában. A Bloomberg elemzése szerint korábban már Lengyelország és Magyarország is igyekezett kinevezésekkel, jogalkotással vagy nyilvános támadásokkal befolyásolni a monetáris politikát. Szlovéniában az államfő és a miniszterelnök közötti patthelyzet miatt az elmúlt év nagy részében a jegybank elnök nélkül maradt.
Jakov Milatovic államelnök - aki korábban Milojko Spajic miniszterelnök szövetségese volt és 2022-ben együtt alapították a kormánypártot - támogatja Radovicot.
Arra kértem, hogy védje meg a központi bank függetlenségét és ne engedjen semmilyen politikai beavatkozást – betartotta az ígéretét
– mondta az elnök a múlt hónapban.
Spajic miniszterelnök ragaszkodik ahhoz, hogy a központi bank szuverenitását meg kell őrizni, szeptemberi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a függetlenség "rendkívül fontos", és "határozottan ellenzi" a kormányzati beavatkozást. Ennek ellenére kevés előrelépés történt a helyzet megoldására.
Az EU szoros figyelemmel kíséri a jegybanki kinevezésekkel kapcsolatos fejleményeket, és sürgeti Montenegrót, hogy kezelje prioritásként az ügyet.
Ennek nyomatékosítására szeptemberben egy szakértői csapat érkezett Montenegróba, melynek tagjaival Radovicnak lehetősége nyílt egyeztetni a jegybanki függetlenséget erősítő intézkedésekről. Az Uniós csoportot Klaas Knot, Hollandia korábbi jegybankelnöke vezette.
A montenegrói központi bank függetlenségének biztosítása alapvető pillére a stabil és hiteles pénzügyi rendszernek, és elengedhetetlen az ország EU-csatlakozási tárgyalásainak előrehaladásához
– közölte egy uniós szóvivő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
